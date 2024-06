Buongiorno, il Napoli spinge: una contropartita può convincere il Torino

Il Napoli cerca un nuovo difensore e l’obiettivo numero uno resta Buongiorno. Per convincere Cairo, pronto l’inserimento nella trattativa di una contropartita.

Il Napoli sta sondando vari terreni per potenziare la rosa che presenterà nel prossimo ritiro estivo di Dimaro, in programma l’11 luglio. La squadra, che con ogni probabilità verrà allenata da Antonio Conte, necessita di un cambio di look in tutti i reparti, specialmente in difesa. Nel corso della stagione appena conclusa, troppe le incertezze e gli errori difensivi del reparto arretrato partenopeo, che non ha saputo confermare la solidità dimostrata nell’annata del tricolore, quando sulla panchina sedeva Luciano Spalletti e sul centro sinistra giocava il coreano Kim Min-jae.

Amir Rrahmani ha bisogno di un nuovo compagno di reparto, e il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al neo d.s. Giovanni Manna, pare aver messo nel mirino Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. Il Napoli spinge forte sul difensore della Nazionale italiana: la notizia del giorno parla della volontà degli azzurri di inserire nella trattativa una contropartita importante.

Napoli, per convincere il Toro a cedere Buongiorno pronto l’inserimento di Simeone nella trattativa

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il Napoli vorrebbe inserire Giovanni Simeone nella trattativa per portare Buongiorno in azzurro. L’argentino, che nella stagione appena conclusa non ha trovato grande spazio, è al bivio tra permanenza e addio:

L’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno e, perché no, Simeone potrebbe rientrare nella trattativa messa già in piedi dal ds Manna e da Adl che, al Toro, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus per il forte difensore italiano. L’unica certezza, al momento, è che la splendida storia d’amore tra l’argentino e il Napoli è al bivio.

Buongiorno rappresenta l’obiettivo numero uno per la difesa del Napoli. Richiesto espressamente da Antonio Conte, il centrale della Nazionale è il profilo perfetto per la politica aziendale del patron azzurro: giovane, di prospettiva, pronto ad imporsi sin da subito, grazie all’esperienza maturata con la maglia granata.

Nell’affare potrebbe rientrare Giovanni Simeone, che quest’anno non ha trovato grande spazio con nessuna delle tre guide tecniche che si sono alternate in panchina. La sua esperienza all’ombra del Vesuvio è ormai a un bivio, e il Torino potrebbe rappresentare una buona opzione per rilanciarsi e trovare più spazio. Resta da capire se la destinazione è gradita all’attaccante, e se il Toro di Urbano Cairo accetta contropartite nell’affare Buongiorno, oppure chiede solo soldi cash.