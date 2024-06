Conte Napoli, la firma è sempre più vicina: ecco quando ci sarà – ESCLUSIVA

Tutta la piazza di Napoli attende con ansia l’annuncio dell’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore del club partenopeo. Ecco le importanti novità sulla firma del tecnico pugliese.

Dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, nessuno si aspettava che il Napoli campione d’Italia in carica disputasse quest’anno un campionato così deludente. Alcune difficoltà erano previste, ma non al punto tale che il team partenopeo potesse cambiare ben tre allenatori in una sola stagione.

Proprio per risollevare un ambiente depresso dopo un decimo posto, Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di puntare tutte le sue fiche su Antonio Conte. Una volta che Gian Piero Gasperini ha deciso di restare all’Atalanta, di fatto, il patron partenopeo ha chiuso l’accordo con l’ex CT della Nazionale. Proprio sulla firma del tecnico pugliese con il Napoli bisogna segnalare delle importanti novità.

Antonio Conte al Napoli, la firma del tecnico pugliese dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì

Come riportato dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per spazionapoli.it, l’orizzonte della firma è davvero imminente. A metà settimana, con ogni probabilità nella giornata di mercoledì, ci sarà infatti finalmente la firma di Antonio Conte sul contratto che lo legherà al Napoli per le prossime tre stagioni.

Ricordiamo che Aurelio De Laurentiis è in questi momenti in volo da Ibiza per tornare in Italia e, dunque, chiudere gli aspetti della trattativa con l’ex tecnico di Juve ed Inter. È doveroso, dunque, aspettarsi novità a stretto giro riguardo l’arrivo anche dello stesso Conte in città.