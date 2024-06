Napoli-Conte, decisione presa su Di Lorenzo e Kvaratskhelia – SKY

Ci sono novità sul futuro azzurro direttamente da Sky: dopo tante voci è stata presa una decisione su Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato da Sky fra lunedì e martedì ci sarà l’ufficialità di Antonio Conte il quale sarà la nuova guida della squadra azzurra. L’ex ct azzurro rappresenterà una svolta totale, sarà l’allenatore più pagato in assoluto nella storia della società, ma quale sarà la struttura partenopea?

Decisione del Napoli e di Conte sui top azzurri

Dopo una stagione fallimentare c’è bisogno di ripartire e l’ormai nuovo allenatore azzurro lo sa bene. Non sarà facile ricomporre questo Napoli, c’è bisogno di ricostruire, rifondare e riformare: ma non si ricomincerà totalmente da zero. Per dare sicurezza bisogna sempre tenere presenti i punti fermi, coloro che rappresentano la maglia, sia a livello qualitativo che di presenza.

Tralasciando i malumori degli ultimi giorni, Giovanni Di Lorenzo è il capitano del Napoli e nell’anno dello Scudetto è stato considerato come uno dei terzini migliori d’Europa. Le voci intorno al suo futuro sono molto pesanti, con il rischio addio che si sta facendo sempre più vivo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, l’idea è chiara: Di Lorenzo non si muoverà da Napoli. I malumori passeranno e tutto tornerà come prima. Per Conte trattenerlo è troppo importante.

Se trattenere Di Lorenzo è importante, con Kvaratskhelia il discorso si fa ancora più intenso. La conduzione della trattativa per il rinnovo del contratto non ha raggiunto ancora una certezza, ma il presidente De Laurentiis è pronto a trovare un punto di incontro. Non sarà facile trattenerlo ma il patron azzurro farà di tutto per accontentare le richieste di Conte. L’allenatore ha bisogno sia di uno che dell’altro, Kvaratskhelia rappresenta per il tecnico un profilo da cui ripartire. Quest’anno il suo rendimento è stato importante nonostante la stagione negativa per tutto il club, ha regalato delle perle pazzesche.

Il malumore della città sarà placato, le situazioni saranno favorevoli e i calciatori azzurri lotteranno per la maglia come nell’annata dello scudetto. De Laurentiis con l’ausilio di Manna e Conte proverà a portare a Napoli profili importanti che saranno in grado – insieme ai punti fermi della squadra – di riportare il club nelle zone alte della classifica.

Il tecnico dovrà dare alla squadra brillantezza, imprevedibilità e soprattutto compattezza difensiva la quale è mancata molto durante quest’annata. Il rinforzo difensivo è obbligatorio e il nome di Buongiorno è ormai pane quotidiano per la società. La rivoluzione si farà ma con razionalità e cautela.