Mercato Napoli, il Barcellona blocca l’accordo: Manna può riprovarci

Una trattativa rischia di saltare per il Barcellona: un ex obiettivo potrebbe rientrare nell’orbita del d.s Manna.

Tra domani e mercoledì Antonio Conte dovrebbe essere ufficializzato, il tecnico salentino con ogni probabilità rappresenterà l’uomo della rifondazione, una scelta forte, voluta in prima persona da Aurelio De Laurentiis che ha corteggiato per diversi mesi l’ex allenatore di Juventus ed Inter.

In attesa del tweet del presidente del Napoli, però, Conte avrebbe già posto delle linee guida insieme al direttore sportivo Manna, con cui secondo i principali addetti ai lavori, sarebbe a stretto, strettissimo contatto, tanto da avergli già elencato gli incedibili, inserendo in questa lista Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

Napoli, un vecchio pallino torna in auge? Le news dalla Spagna donano una nuova occasione

Da molti mesi però sono tanti i nomi ad essere accostati al club, ancor prima che Conte fosse decretato come prossimo allenatore del Napoli. Sotto l’ombra del Vesuvio ci sarà infatti una mezza rivoluzione, con tanti calciatori che saluteranno il club e tanti altri che arriveranno a rinforzarlo.

Tra i nomi in orbita Napoli, almeno nei mesi scorsi, c’era Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Siviglia e campione del mondo con l’Argentina nel 2022. Secondo indiscrezioni arrivate dall’Argentina in passato, il calciatore sarebbe stato molto vicino al Napoli, tanto da aver quasi trovato un accordo definitivo con il club. Una news alla quale non sono però seguiti fatti concreti, anzi, con il passare delle settimane i rumors relativi ad un inserimento del Barcellona si sono fatti sempre più costanti.

Rumors che hanno condotto ad una sorta di definizione d’accordo tra i blaugrana e Guido Rodriguez, mediano fortemente voluto da Xavi Hernandez. Uno Xavi Hernandez, da cui il Barcellona si è però separato, sostituendolo con l’ex c.t della Germania Flick. Proprio la scelta Flick, secondo Gianluigi Longari di SportItalia, avrebbe sbaragliato tutte le carte in gioco.

Nello specifico, l’allenatore tedesco, avrebbe bloccato l’operazione, richiedendo alla società della Catalogna Merino della Real Sociedad. Un no a Guido Rodriguez che potrebbe riaprire le porte al Napoli, a maggior ragione se le voci su quel presunto accordo fossero confermate. Ad oggi, nessuna news è stata riportata in tal senso, ciò che appare certo, però, è che il futuro del campione del mondo non sarà a Barcellona. Il calciomercato si conferma imprevedibile insomma, non resta che attendere per scoprirne di più.