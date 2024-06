Mercato Napoli, affare low cost dalla Francia: gioca nel ruolo di Di Lorenzo!

In attesa di conoscere il futuro di Giovanni Di Lorenzo, il Napoli potrebbe prendere un giocatore proprio nel ruolo dell’attuale capitano partenopeo.

Dopo un campionato davvero deludente da parte della loro squadra del cuore, i tifosi del Napoli sono tutti focalizzati su Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per guidare la squadra azzurra per le prossime stagioni. In città, di fatto, è scattata già la mania dell’ex ct dell’Italia.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, di fatto, i tifosi hanno dimenticato in un secondo la stagione traumatica appena terminata, anzi già stanno sognando una nuova vittoria del campionato. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio del tecnico pugliese, in casa azzurra bisogna segnalare il caso che riguarda ‘ Giovanni Di Lorenzo’. Il terzino, così come annunciato dal suo agente Mario Giuffredi, vuole cambiare aria, anche se il Napoli ha comunicato ufficialmente che l’ex Empoli non è in vendita. Anche se bisogna segnalare un nuovo obiettivo di mercato che gioca proprio nel ruolo del capitano dello scudetto. Si tratta di Jonathan Clauss, terzino in scadenza nel 2025 con l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Napoli, il club azzurro è sulle tracce di Jonathan Clauss dell’Olympique Marsiglia

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Telefoot’, infatti, il Napoli ha mostrato il suo interesse per Jonathan Clauss dell’Olympique Marsiglia. Il terzino destro, di fatto, potrebbe lasciare il club francese già in questa sessione di calciomercato estiva, visto che il suo contratto con il club transalpino scadrà l’anno prossimo.

Proprio per evitare di perdere Jonathan Clauss senza incassare neanche qualche milione di euro, la dirigenza dell’Olympique Marsiglia ha dato il via libera alla sua cessione già nelle prossime settimane di mercato. Anche lo stesso calciatore, sempre come scritto da ‘Telefoot’, gradirebbe cambiare squadra dopo due stagioni trascorse con la maglia dell’OM.

Tuttavia, oltre a quello del Napoli, su Jonathan Clauss bisogna registrare l’interesse di squadre sia del campionato di Serie A che quello della Ligue 1. La sua situazione, di fatto, dovrebbe chiudersi a breve, visto che uno suo possibile trasferimento potrebbe già avvenire prima della conclusione del prossimo Europeo.

Il Napoli, dunque, sarebbe nella corsa per acquisire le prestazioni a titolo definitivo del terzino destro. Jonathan Clauss (classe 1992), di fatto, ha attirato a sé l’interesse di tutte queste squadre grazie alle ottime prestazioni fornite nella stagione appena terminata. Quest’anno, infatti, il terzino destro ha giocato ben 43 partite, impreziosite da 5 gol e da ben 12 assist.