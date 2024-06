La Juventus fa sul serio per Di Lorenzo, possibile asta tra Serie A e Premier League! I dettagli

La situazione del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, resta piuttosto ingarbugliata, si profila un’asta tra club di Serie A e Premier League.

Il campionato si è concluso nel peggiore dei modi per il Napoli che, da campione d’Italia uscente, ha concluso il torneo addirittura al decimo posto in classifica. Una debacle mai vista in Italia e che ha generato non poche tensioni, sia interne che esterne al club partenopeo. Tra le conseguenze più importanti c’è la netta richiesta di cessione da parte del capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo.

A più riprese il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha ribadito la volontà del suo assistito di lasciare il club azzurro, generando anche un botta e risposta social con la società. Una situazione non semplice da gestire, anche in virtù della richiesta di Antonio Conte – il tecnico scelto per la ripartenza dei partenopei – di ricominciare la prossima annata proprio da capitan Di Lorenzo.

Gli occhi della Juventus e della Premier League su Di Lorenzo, il Napoli non vuole cederlo

Un calciatore come Di Lorenzo fa ovviamente gola a tutte le big italiane e d’Europa, con la Juventus – sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport – in primissima fila per provare ad acquistarlo dal Napoli, con il rischio che possa scatenarsi un’asta internazionale. Ecco quanto evidenziato:

L’uomo che prese Di Lorenzo dall’Empoli per portarlo proprio a Napoli, a scrivere la storia del club con lo scudetto. Andato via Giuntoli, l’annata negativa degli azzurri ha travolto anche il terzino, che però continua ad avere una lunga lista di ammiratori in Italia (Inter e Roma oltre ai bianconeri) e all’estero (in Premier soprattutto). Ma la Juventus si è già portata avanti e nel calcio di Thiago Motta, con la difesa a 4, Di Lorenzo avrebbe l’opportunità di esprimere al meglio il suo calcio per puntare in alto in campionato, in Champions League e al Mondiale per club.

La Juventus pare intenzionata a non andare oltre i 20 milioni di euro per l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Il Napoli ha già fatto sapere di non essere intenzionato alla cessione del proprio capitano, ma se la frattura non dovesse essere sanabile, chiaramente Manna dovrà guardarsi intorno sia per cederlo al miglior offerente (si attendono proposte concrete dalla Premier League, ndr), sia per reperire un degno sostituto. Intanto il calciatore – come raccolto in esclusiva da SpazioNapoli – ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per qualche ora per poter presenziare al matrimonio del fratello.