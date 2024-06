ESCLUSIVA – Italia, il vero motivo per il quale Di Lorenzo ha lasciato il ritiro

La notizia sul capitano azzurro tiene tutti i tifosi napoletani con il fiato sospeso: ecco la verità dietro la sua decisione.

Ore bollenti in casa Napoli, gli azzurri sono al settimo cielo per l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina. Tuttavia, le vicende mercato disturbano la quiete del popolo azzurro e in particolare la questione Giovanni Di Lorenzo rischia di far rivivere ai tifosi un secondo caso Higuain.

Il capitano azzurro, infatti, ha espresso la propria volontà di lasciare la società che gli ha permesso di raggiungere l’apice della carriera, a causa di una mancanza di fiducia da parte del club stesso. Proprio Di Lorenzo, nelle ultime ore ha lasciato il raduno della Nazionale a causa di motivi familiari e, inevitabilmente, la notizia ha seminato il panico nel cuore dei supporters partenopei.

Tuttavia, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il capitano ha abbandonato il ritiro dell’Italia per recarsi al matrimonio del fratello.

Esclusiva SpazioNapoli, Di Lorenzo lascia la Nazionale per il matrimonio del fratello

Allarme rientrato per i tifosi del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha lasciato il ritiro della Nazionale per partecipare alle nozze del fratello. Questa è la notizia raccolta in esclusiva da SpazioNapoli, scongiurato alcun tipo di motivazione legata a sviluppi di calciomercato con altre società. Il terzino destro, infatti, in seguito all’annunciata volontà di lasciare il Napoli ha arrecato un profondo dispiacere a una grande rappresentanza di sostenitori. A far tremare il popolo di fede partenopea è soprattutto il discusso accordo con la Juventus, in caso di fumata bianca si assisterebbe a un Higuain bis.

La piazza napoletana è divisa su Di Lorenzo, un’importante fetta di tifosi non ha apprezzato la decisione del capitano, resosi protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative come nel caso dell’intera rosa. Saranno da attendere futuri sviluppi della vicenda, ma il primo allarme è rientrato e adesso si punta a un totale capovolgimento di fronte, magari con il supporto di Antonio Conte. Il tecnico leccese scenderà sicuramente in campo per provare a convincere Di Lorenzo della permanenza nel capoluogo campano, la grande duttilità dell’esterno difensivo rappresenterebbe una vera e propria manna per l’allenatore salentino che gli affiderebbe un doppio ruolo nel 3-4-3. Di Lorenzo – Napoli, restano vive le speranze di continuare a vedere il capitano difendere i colori azzurri nonostante le continue sentenze di Giuffredi.