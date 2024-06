Gyokeres erede di Osimhen? Il suo prezzo può calare, ecco il motivo

Con l’addio di Victor Osimhen il Napoli deve assolutamente trovare un valido sostituto e Gyokeres potrebbe rappresentare la strada giusta.

Napoli pronto al riscatto, il presidente ha bisogno di riformare la squadra e oltre al cambiamento radicale sulla panchina e nella parte manageriale, c’è bisogno di sostituire i calciatori che diranno addio. Osimhen lascerà il club – con destinazione da definire – e c’è bisogno di trovare un calciatore che sia all’altezza di sostituire uno degli attaccanti più forti d’Europa. Occhio al prezzo di Gyokeres che potrebbe calare dopo le ultime vicende.

Gyokeres si opera: ora il prezzo può calare

Gyokeres-Napoli è una pista fattibile, intelligente e propositiva ma non sarà facile acquistare il talento dello Sporting. Ha subìto un infortunio che il calciatore e lo staff medico hanno deciso di risolvere per la prossima stagione: si è operato per la pulizia del menisco per eliminare dei fastidi che il giocatore ha avuto durante la stagione. Ma nulla di assolutamente preoccupante o che potrebbe mettere in dubbio un suo trasferimento. La federazione svedese ha reso noto che il bomber non prenderà parte agli impegni nazionali.

Questa probabilmente non è una cattiva notizia per la società azzurra, pur non essendoci nulla di preoccupante è sempre un’operazione al menisco e bisognerà comunque valutarne il recupero, che potrà avvenire direttamente a luglio poiché si parla di una riabilitazione che va dalle 4 alle 6 settimane. Proprio questo aspetto potrebbe portare a far calare leggermente il prezzo, rispetto alla valutazione attuale. La risposta dello Sporting al primo tentativo è stata chiarissima: il bomber lascerà il Portogallo solo per la cifra prevista dalla clausola, ovvero 100 milioni.

L’infortunio non mette in dubbio le qualità del calciatore svedese. Il suo andamento è stato strepitoso per il bomber poiché è riuscito a raggiungere 43 gol stagionali: numeri da capogiro che dimostrano come sia un tipo di calciatore che potrebbe prendersi la briga di sostituire Osimhen.

Calciatore forte? Assolutamente; ma occhio all’approccio al campionato italiano, sicuramente con un calo del prezzo e la bravura di Manna, il calciatore potrebbe diventare concretamente il prossimo 9 azzurro.

Intanto i tifosi ci sperano: il sogno è quello di vederlo segnare e replicare la sua solita esultanza (diventata famosissima quest’anno). C’è qualcosa che lega chi può arrivare con l’attaccante mascherato ed è una cosa ben precisa: l’esultanza del bomber? Incrocia le dita e se le porta davanti il volto, proprio come una maschera.