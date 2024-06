Calciomercato Napoli, un club di Serie A piomba su Simeone!

Uno dei giocatori del Napoli che rischia la cessione è Giovanni Simeone, per l’attaccante argentino è arrivata una proposta dalla Serie A.

Una stagione da dimenticare per il Napoli, che ha chiuso il campionato di Serie A al decimo posto in classifica, restando fuori da qualsiasi competizione europea, fatto che non accadeva da ben 15 anni. La debacle ha di fatto reso gli azzurri la peggior squadra campione d’Italia in carica di sempre, un vero e proprio smacco per il presidente Aurelio De Laurentiis che ha così deciso di rivoluzionare tutto. Dalla dirigenza allo staff tecnico, per poi passare ai calciatori.

Saranno tanti, infatti, i giocatori che saluteranno gli azzurri nel corso del calciomercato estivo. Tra questi potrebbe esserci Giovanni Simeone, rimasto coinvolto nell’annata negativa della squadra. Il suo bottino è di un totale di soli 3 gol realizzati in tutta la stagione, di cui uno soltanto in campionato contro l’Udinese al Maradona, uno in Champions League (quello ininfluente ai fini del risultato contro il Real Madrid al Bernabeu, ndr) e uno in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Decisamente troppo poco per chi di mestiere fa l’attaccante, anche se – va detto – le opportunità per mettersi in mostra sono state decisamente poche.

Ultime notizie Napoli, il Torino vuole Giovanni Simeone

Una costante per Simeone, che anche nell’anno dello scudetto era considerato la terza scelta per l’attacco da Spalletti. Eppure era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, realizzando reti pesanti. Stavolta, però, il Cholito non vuole rischiare di giocare ancora poco. Ecco che allora la strada della cessione diventa percorribile. Tant’è che – come riporta l’edizione odierna di Tuttosport -, il Torino si è fatto avanti per l’attaccante argentino.

I granata saluteranno Juric e per la panchina il favorito assoluto è Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia impegnato nella finale playoff per la promozione dalla Serie B alla Serie A contro la Cremonese. Il tecnico preferisce come modulo il 3-5-2 e quindi servirà una nuova punta da affiancare a Duvan Zapata, individuata proprio in Giovanni Simeone.

Possibile scambio con Buongiorno?

Il Napoli valuta il proprio centravanti tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra importante ma non impossibile per un club come il Torino. L’affare potrebbe però essere agevolato da un’altra possibile trattativa tra i due club: quella per Alessandro Buongiorno. Il centrale e capitano dei granata è ritenuto il preferito assoluto per la difesa da Antonio Conte, allenatore in pectore del nuovo Napoli. Così l’idea di un possibile scambio, con conguaglio economico in favore del club del presidente Urbano Cairo, può lentamente prendere corpo.