Calciomercato Napoli, sfuma una big per Osimhen: l’annuncio è definitivo

In casa Napoli bisogna segnalare un annuncio definitivo che riguarda anche il futuro del suo attaccante principale: Victor Osimhen.

Nel Napoli, dopo una stagione ricca di errori, è in atto una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis, conscio dei vari sbagli che ha commesso nel programmare l’annata più deludente della sua stagione, sta attuando una vera e propria rivoluzione all’interno del club partenopeo. Basti pensare agli ingaggi di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e ad Antonio Conte come nuovo allenatore.

Se per il primo è arrivato anche l’annuncio ufficiale, per quello del tecnico pugliese bisogna aspettare ancora qualche giorno. Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, infatti, hanno sì trovato l’accordo su tutto, ma per il comunicato del patron ci vuole ancora un po’ di tempo. Un altro tassello di questa rivoluzione in casa Napoli è sicuramente la cessione di Victor Osimhen. Tuttavia, proprio per il centravanti nigeriano, bisogna registrare delle ‘cattive’ notizie di mercato.

Calciomercato, Real Madrid sta per annunciare Mbappé: sfumata ipotesi Osimhen

Come scritto sul suo profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano‘, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, è ormai imminente l’annuncio del Real Madrid dell’ingaggio da parametro zero di Kylian Mbappé. L’arrivo del francese, di fatto, chiude ogni possibilità di vedere Victor Osimhen con la maglia della squadra che ha appena vinto l’ennesima Champions League.

Nelle scorse settimane, infatti, il nome di Victor Osimhen era stato accostato a quello Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’, al netto di Joselu (che non è neanche un giocatore di proprietà, visto che in prestito dall’Espanyol), non hanno avuto in rosa quest’anno una prima punta di ruolo e, proprio per questo motivi, il nigeriano era finito nei radar del club spagnolo.

Ma con l’arrivo di Mbappé, ovviamente, il Real Madrid difficilmente farà un altro investimento importante per il reparto offensivo. Per Victor Osimhen, considerando anche la mancata offerta del Chelsea, c’è solo il PSG in questo momento. Il club transalpino, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, sarebbe disposto ad offrire tanti milioni di euro, probabilmente anche qualche contropartita tecnica, per acquisire le prestazioni a titolo definitivo della prima punta partenopea.

Il PSG, inoltre, è intenzionato a prendere l’altro protagonista dello scudetto vinto l’anno scorso, ovvero Khvicha Kvaratskhelia. La squadra di Parigi,di fatto, ha presentato un’offerta di ben 100 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis che, però, ha rifiutato. Il patron partenopeo, considerando anche la volontà di Antonio Conte, ha infatti tutta l’intenzione di non vendere già quest’anno l’ex Dinamo Batumi.