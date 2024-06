Napoli-Conte, ci siamo: spunta la data di firma e annuncio, l’aggiornamento di Sky

In arrivo importanti notizie riguardo l’annuncio ufficiale del tecnico salentino, ultimi momenti di attesa per il popolo partenopeo.

Giorni di grandissimo entusiasmo per i tifosi del Napoli che attendono l’annuncio ufficiale di Antonio Conte. Il tecnico leccese guiderà la formazione azzurra – almeno – fino al 2027, per l’ex Inter è pronto un ricco contratto e un coinvolgente progetto tecnico. La notizia è stata accolta con tripudio dall’intero popolo napoletano che sognava l’arrivo di Conte, ritenuto il profilo ideale per cancellare il pessimo rendimento dell’ormai conclusa stagione. L’allenatore ha sempre raggiunto ottimi risultati durante la propria carriera, la mentalità vincente del salentino è notevole.

Adesso i tifosi partenopei attendono unicamente il tweet di Aurelio De Laurentiis, attenzione perché arrivano notizie in merito al possibile giorno della firma sul contratto e del conseguente annuncio: ufficialità prevista tra martedì e mercoledì.

Conte al Napoli, ufficialità in arrivo tra martedì e mercoledì

I primi giorni dell’imminente settimana dovrebbero essere decisivi per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli. In particolare, come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, la firma sul contratto e il conseguente tweet sono previsti tra martedì e mercoledì. L’attesa è ai minimi termini, l’arrivo ufficiale dell’ex tecnico di Juve e Inter è diventata questione di ore. I tifosi partenopei sono al settimo cielo per l’altisonante colpo regalato da Aurelio De Laurentiis, la fiducia è alle stelle e la passata stagione è stata immediatamente messa alle spalle. Lo sguardo del Napoli è proiettato unicamente al futuro, in seguito all’ufficialità di Conte sarà tempo di concentrarsi sulla finestra di calciomercato a cui la società dovrà lavorare con grande intensità. Proprio l’arrivo del nuovo allenatore influirà, inevitabilmente, sugli affari da concretizzare e le cessioni da realizzare.

Il leccese ha già stilato la lista degli incedibili, tra cui figurano anche Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia che nelle ultime ore sono al centro di questioni che disturbano la serenità dei supporters azzurri. Sarà da capire, tuttavia, se possono crearsi i presupposti per un possibile dietrofront da parte del capitano, nonostante le ulteriori nette dichiarazioni da parte del procuratore. Sembra invece essere rientrato l’allarme sul chiacchierato accorto del Paris Saint Germain con Kvara, con l’aiuto di Conte il Napoli ha prontamente avviato i contatti per estendere la durata del contratto con annesso ritocco dell’ingaggio. Il club azzurro ha avviato il lavoro di rifondazione, le premesse lasciano ben sperare. Adesso, però, si attende l’ufficialità del tecnico che sta già facendo impazzire di gioia la piazza napoletana.