Conte al Napoli, like del centravanti sui social: indizio sull’erede di Osimhen? (FOTO)

Il Napoli cerca il prossimo centravanti: arriva l’indizio social da parte del possibile nuovo numero 9 del club azzurro.

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo numero 9 del Napoli per rimpiazzare Victor Osimhen. La punta nigeriana andrà via nel corso della prossima finestra di mercato estiva in cui un club, probabilmente inglese o il PSG, pagherà la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. L’ex Lille lascerà un vuoto non indifferente che dovrà essere colmato da un centravanti capace sin da subito di far la differenza.

Il progetto di ricostruzione azzurra deve ripartire da giocatori validi per farsì che il Napoli targato Conte possa immediatamente essere la vera outsider del campionato, dato che non giocherà le coppe europee. Tra i principali indiziati c’è l’attaccante che ha incantato l’intera Europa nel corso della stagione 2023/24: Viktor Gyokeres.

In 50 partite con la maglia dello Sporting Lisbona ha messo a segno 43 gol e 15 assist. Statistiche incoraggianti che la dirigenza del Napoli considera sufficienti per considerarlo un reale candidato per il ruolo di numero 9 sotto l’ombra del Vesuvio. Proprio lui si è reso protagonista di un indizio social che fa sperare i tifosi partenopei.

Gyokeres e l’indizio social su Antonio Conte, il like del centravanti svedese

Viktor Gyokeres è uno degli obiettivi anche delle big d’Europa e l’indizio social ha gelato le principali pretendenti inglesi: l’ex Coventry City ha messo like ad un post su Instagram della pagina sportiva “433” che celebrava la notizia di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Un evento che ha fatto parecchio scalpore e che fa sognare i tifosi del Napoli. Avere un attaccante del suo calibro nella prossima stagione, con Conte in panchina, potrebbe essere la chiave per il rilancio del Napoli nei vertici del calcio italiano.

Il calciatore svedese sta vivendo un periodo molto delicato: ha subìto, infatti, nei giorni scorsi un intervento al ginocchio in accordo con la società. Il 25enne nel corso della sua annata calcistica ha accusato un forte fastidio all’altezza del menisco, legamenti inclusi. Per questa ragione ha deciso di saltare gli impegni amichevoli con la Svezia per riprendersi prima dell’inizio di stagione.

La sua attuale valutazione è di 55 milioni di euro ma proprio per via dell’operazione subìta, le pretese del club portoghese potrebbero abbassarsi vertiginosamente. Intanto la suggestione, a seguito di questo clamoroso indizio social, può pian piano trasformarsi in una vera e propria trattativa: il Napoli non nasconde il proprio interesse e qualora la destinazione fosse gradita al calciatore potrebbe davvero concretizzarsi il tutto.