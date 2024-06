Calciomercato Napoli, scambio a sorpresa con l’Arsenal: chi arriva nell’affare Osimhen

Il Napoli punta un calciatore dell’Arsenal: la trattativa con i Gunners può coinvolgere anche Victor Osimhen!

Giovanni Manna sta valutando diversi profili, in più zone del campo, per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Antonio Conte è pronto a traghettare il “nuovo” Napoli ma per farlo ha bisogno di calciatori in grado di sentire il peso e l’importanza della maglia partenopea. Se in attacco ci sarà l’operazione per sostituire Osimhen, in difesa per aumentarne la qualità, anche a centrocampo sono pronti diversi innesti.

Piotr Zielinski ha detto addio, andrà all’Inter a parametro 0 dopo 8 stagioni sotto l’ombra del Vesuvio, Hamed Junior Traorè non verrà riscattato dal Bournmouth e anche Leander Dendoncker farà ritorno al suo club di appartenenza. Una vera rivoluzione, di conseguenza, spetta alla società partenopea di attuare.

Intanto la dirigenza azzurra sta sondando il terreno per alcuni profili, sfruttando anche qualche giocatore in uscita per completare le diverse operazioni in mente al direttore sportivo e ad Aurelio De Laurentiis. L’Arsenal, seconda nell’ultima Premier League e trasportata dall’ambizione di affermarsi finalmente anche in Europa dopo anni tra più ombre che luci, è tra le candidate principali all’acquisto di Victor Osimhen. D’altro canto il Napoli è interessato ad un centrocampista dei Gunners e proprio grazie al nigeriano potrebbe avviare e concludere la trattativa: ecco di chi si tratta.

Il Napoli punta il centrocampista inglese: nell’affare può rientrare Osimhen

Il nome che nelle ultime ore sta spuntando con insistenza tra i profili sondati dal Napoli è quello di Emile Smith Rowe. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, gli azzurri si sarebbero candidati per l’acquisto del centrocampista classe 2000. Il numero 10 dei Gunners gioca nel ruolo di trequartista: un fantasista che tra le linee diventa un vero e proprio pericolo per le difese avversarie.

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro a seguito di una stagione davvero difficile: soltanto 13 presenze in Premier League con 2 assist e 0 gol. L’ex Lipsia ha subìto più stop nelle ultime due annate calcistiche: operazione all’inguine nella stagione 2022/23 che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la prima parte di stagione ed il doppio infortunio, prima al ginocchio e poi alla caviglia, nell’ultima appena conclusa.

Smith Rowe nelle sue esperienze inglesi ed in Germania ha saputo dimostrare il suo valore: in 115 apparizioni con l’Arsenal ha siglato 18 gol e 10 assist. La sua miglior stagione è stata la 2021/22 in cui ha messo a segno 10 reti in Premier League.