LIVE – Calciomercato Napoli, ultimo giorno di trattative: si valutano due cessioni

Ultimo giorno di calciomercato per i club italiani, le trattative ancora aperte per il Napoli: cosa può succedere nelle ultime ore.

Finalmente ci siamo, sta per suonare la campanella. No, non c’entra nulla quella della scuola per dare il via (o fine) alle lezioni, bensì parliamo della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il gong finale è previsto per le ore 20 di questa sera, giovedì primo febbraio. Una finestra di mercato lunga, ma che non ha visto particolari movimenti di mercato, che paradossalmente si è però ravvivato nelle ultime 24 ore.

Tra le big di Serie A ad essersi mossa di più è stato certamente il Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha regalato a Walter Mazzarri ben quattro rinforzi: Pasquale Mazzocchi, Junior Hamed Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. Non è infine arrivato il difensore e difficilmente in queste ultime ore arriverà, anche perché il Napoli non ha più posti nelle sue liste di Serie A e Champions League, a meno di ulteriori cessioni.

Già, perché qualche addio è comunque previsto. Diego Demme, che sarà escluso sia dalla lista Serie A che da quella di Champions League, è di fatto sul mercato e si cercherà un acquirente fino all’ultimo momento utile. In bilico anche la posizione di Gianluca Gaetano, con Cagliari, Granada ed Empoli in pressing per il talento classe 2000 sfornato dal settore giovanile partenopeo.

Ultimo giorno di Calciomercato in Serie A, le trattative dell’ultim’ora

Di seguito i movimenti più interessanti registrati nelle ultime ore di calciomercato in Serie A, in casa Napoli e non solo: