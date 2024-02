Sorpresa Napoli, nuovo allenatore in pole per il post Mazzarri: arriva dalla Serie A

Il campionato non è ancora terminato, ma il presidente Aurelio De Laurentiis pensa già al prossimo allenatore del Napoli.

Per Walter Mazzarri l’avventura in casa Napoli non è ancora terminata, ma la dirigenza partenopea si sta già muovendo per trovare il suo erede per la prossima stagione. Per tale motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando già a farsi un’idea su chi dovrà occupare la panchina del club partenopeo durante il prossimo campionato. La lista sembra essere lunga, diversi profili di allenatori sono nel mirino. Ma il primo posto sembra essere già aggiudicato, il tecnico in pole arriva direttamente da un club della Serie A.

SSC Napoli, idea Gilardino come prossimo allenatore

Nonostante il campionato sia ancora in corso, in casa Napoli si concretizza sempre di più la certezza di interrompere l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina al termine della stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere sempre più convinto di questa decisione, per questo motivo sta iniziando già a stilare una serie di nomi su chi potrebbe essere l’erede del tecnico di San Vincenzo. Tra i diversi allenatori inseriti nel mirino, uno di questi sembra essere in vantaggio rispetto agli altri: si tratta di Alberto Gilardino.

A rivelare questa novità importante è l’edizione odierna di Cronache di Napoli, secondo queste indiscrezioni l’attuale tecnico del Genoa avrebbe catturato l’attenzione del patron azzurro. Il nome di Gilardino non sarebbe solo presente in lista, ma occuperebbe anche il primo posto. Un allenatore assolutamente da non perdere di vista, dato che in questa stagione di campionato sta dimostrando tutte le proprio capacità. Dunque, una vera e propria rivelazione che la dirigenza partenopea non vuole farsi scappare facilmente. Anche perché i risultati parlano, il Genoa sta giocando discretamente bene in questo campionato. Tuttavia c’è ancora tempo per decretare il prossimo erede del tecnico di San Vincenzo, infatti, la dirigenza partenopea non sta ancora avviando nessuna trattativa.

Bisognerà riflettere bene sulle prossime mosse da attuare, una scelta che questa volta il presidente De Laurentiis non può sbagliare. Per il prossimo campionato, il Napoli non può permettersi di commettere gli stessi errori e di ripetere una stagione non soddisfacente come quella in corso. Di conseguenza, la dirigenza partenopea dovrà valutare al meglio i diversi profili inseriti nel mirino e scegliere il tecnico più adatto come guida dei calciatori. Al momento sono diversi i nomi accostati alla panchina del Napoli, oltre ad Alberto Gilardino, ci sarebbero anche Thiago Motta, Raffaele Palladino, Francesco Farioli e Antonio Conte. Tuttavia quest’ultimo sembra essere quello più difficile a causa della concorrenza, sulla stessa pista del Napoli ci sarebbe, infatti, anche il Milan.