Mercato Napoli, si delinea il futuro di Meret: le ultime sul portiere

Aggiornamenti di mercato sponda Meret. Il piano del Napoli circa il portiere: delineato il futuro del numero uno azzurro.

Sarà Napoli-Roma l’ultima chance azzurra per terminare in maniera positiva una stagione fatta di sussulti ed ampie cadute. Vincere contro i capitolini potrebbe infatti donare la tanto sperata iniezione di fiducia che tanto manca ai partenopei ormai da molto, con Calzona e i suoi uomini che pur avendo perso il treno Champions necessitano dei tre punti per mantenersi ancorati quanto meno alla strada verso l’Europa League. In tale clima, però, c’è stato ancora una volta spazio per le tanto bramate news di mercato, questa volta giunte a fare il punto della situazione Meret.

Meret via in estate, tira e molla fra Napoli e Federico Pastorello

Nonostante la propria redenzione avuta nell’anno dello Scudetto, con parecchi interventi decisivi anche in big match, Alex Meret è crollato nuovamente a picco con la squadra. Molti, infatti, gli errori dell’estremo difensore, che hanno portato nuovamente i tifosi del Napoli a schierarsi contro di lui. Una situazione estenuante, che non ha fatto bene a nessuna delle due fazioni createsi. Dalla Gazzetta dello Sport ci giungono quindi alcuni aggiornamenti circa il futuro dell’ex Udinese, in scadenza a giugno ma pronto ad attivare la clausola di rinnovo per un ulteriore anno.

Una mossa che permetterebbe al Napoli di guadagnare ancora qualcosa dalla cessione del proprio numero uno, sebbene l’agente del calciatore Federico Pastorello non sia d’accordo con tale scenario. Il procuratore vorrebbe infatti un ulteriore rinnovo in estate per il proprio assistito, volenteroso di continuare con la maglia del Napoli. Gli azzurri, invece, pur volendo concedere un rinnovo pluriennale al portiere, vorrebbero separare le due strade in estate, con il prolungamento di contratto che verrebbe attuato solo per incassare maggiormente dalla cessione.

Contatti Napoli-Pastorello per Meret, c’entra Conte?

Il futuro di Meret, così come di altri compagni di squadra, attualmente appare in bilico. Gli azzurri sono infatti in contatto con Federico Pastorello per risolvere tale grana, e alle spalle di questa situazione potrebbe addirittura esserci la mano di Antonio Conte. In un’intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, l’intermediario e talent scout Gigi Iacomino ha dichiarato di aver incontrato Aurelio De Laurentiis, sentendo alcune telefonate di quest’ultimo proprio con Conte e Pastorello.

In particolare, da quanto catturato, Conte preferirebbe puntare su Caprile in caso di arrivo al Napoli. De Laurentiis e Pastorello avrebbero inoltre organizzato un summit di mercato in un hotel con sede nella città partenopea: uno dei motivi potrebbe appunto essere pianificare il futuro di Meret.