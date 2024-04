Barcellona su Kvaratskhelia, ma non solo: la notizia fa sperare i tifosi del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino del Barcellona, ma il Napoli ha ancora la possibilità di sperare in un rinnovo con il georgiano.

La sessione estiva del calciomercato si avvicinando sempre di più, il Napoli inizia già a riflettere sulle prossime manovre di mercato. Sicuramente l’obiettivo primario del club partenopeo sarà quello di rifondare la squadra, ma per fare questo bisogna riflettere bene sulle cessioni, sui prossimi acquisti da effettuare e sui rinnovi. Per quanto riguarda la questione rinnovi, la dirigenza partenopea vuole assolutamente blindare Khvicha Kvaratskhelia. Ma il rinnovo con il georgiano potrebbe complicarsi, il Barcellona lo sta osservando già da un po’ di tempo e vorrebbe inserirlo in rosa. Tuttavia, la trattativa potrebbe sfumare: c’è una novità che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo al club partenopeo.

Non solo Kvara nel mirino del Barcellona, il club blaugrana segue anche altre piste