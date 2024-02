Rinnovi Napoli, la priorità è Kvaratskhelia: 4 top club pronti all’assalto

Il Napoli spinge sul rinnovo di Kvaratskhelia, ma attenzione alla concorrenza da parte di 4 club pronti all’assalto già a partire dall’estate.

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Matteo Politano con un contratto fino al 2027, il Napoli si sposta sul versante Khvicha Kvaratskhelia. La dirigenza partenopea vuole blindare a tutti i costi la stellina georgiana, ma è anche consapevole del fatto che l’attenzione da parte degli altri club sta crescendo sempre di più. Per tale motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà accelerare di molto i tempi al fine di poter raggiungere l’accordo, il georgiano potrebbe essere al centro del prossimo calciomercato.

Mercato Napoli, il club punta sul rinnovo di Kvara

Secondo quanto rivelato dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha la priorità di rinnovare l’ingaggio di Kvaratskhelia.

“E adesso la priorità per il Napoli diventa Khvicha Kvaratskhelia, la stella georgiana che sta vivendo una seconda stagione italiana molto complicata. Kvara guadagna 1,4 milioni (fino al 2027), nulla se rapportato a ciò che ha fatto lo scorso anno: ha riportato a Napoli lo scudetto da miglior giocatore della Serie A, legandosi subito a vita al club e alla città. Ora Kvara e il suo agente

aspettano una chiamata per discutere di rinnovo e adeguamento, come promesso da De Laurentiis mesi fa. E il Napoli stesso

sa di dover alzare l’ingaggio (da 3 milioni a salire) per blindare il suo gioiello”.

Attualmente il georgiano ha un contratto con il club partenopeo fino a giugno 2027 e guadagna 1,4 milioni. Una cifra che deve essere alzata a partire da 3 milioni, ma ciò non sembra essere un problema per il presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti l’intenzione è quella di blindare il classe 2001, ma la dirigenza partenopea deve puntare anche sull’accelerazione dei tempi. Con molta probabilità, Kvara sarà uno dei protagonisti del calciomercato estivo. Già diverse squadre lo stanno osservando, il georgiano ha catturato l’attenzione di diversi club che lo vorrebbero ingaggiare a partire dalla prossima stagione. Motivo del perché la dirigenza partenopea deve puntare molto sulla velocità, bisognerà discutere il più presto possibile con il calciatore e il suo agente per trovare un punto d’incontro, al fine di poter raggiungere il rinnovo.

Quattro club pronti all’assalto, Kvara-Napoli in bilico

Il Napoli deve iniziare già subito a lavorare per raggiungere l’accordo per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore e il suo agente Mamuka Jugeli attendono la chiamata del presidente De Laurentiis per poter avviare la trattativa, a tal proposito dipenderà molto dalle intenzioni e dalla disponibilità del patron azzurro. Al momento la volontà di voler blindare il proprio gioiello sembra esserci tutta, bisognerà attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Tuttavia la società partenopea non deve dimenticare la concorrenza in aumento per accaparrarsi il giovane, diverse squadre importanti stanno spingendo su di lui. Come svelato da Il Mattino, l’agente del georgiano avrebbe avuto contatti con diversi club come Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Dunque, il Napoli deve riuscire a trovare al più presto un accordo se non vuole rischiare di non averlo più in rosa.