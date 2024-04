Napoli Primavera, grande notizia dopo la partita con il Benevento: è ufficiale

Finisce la partita tra Benevento e Napoli Primavera, per gli azzurrini arriva un’importante notizia per il prosieguo del campionato e della stagione.

I campionati stanno per volgere al termine, mancano le ultime giornate per ufficializzare i verdetti della stagione. Anche la Primavera del Napoli, in tal senso, è impegnata nel Girone B del Campionato Primavera 2 e proprio nella giornata odierna ha ottenuto un grande risultato.

Benevento Napoli Primavera, la cronaca del match

Gli azzurrini, infatti, sono stati impegnati per la 28esima giornata del torneo in trasferta contro i pari età del Benevento, pareggiando per 1-1 al Centro Sportivo Avellola di Benevento. Un match particolarmente combattuto, che ha visto gli azzurrini passare in vantaggio con l’ennesima rete di questa stagione del bomber Gianluca Vigliotti, che ha realizzato lo 0-1 con un potente diagonale. Il Napoli tiene bene il campo contro i sanniti, secondi in classifica, ma intorno all’ora di gioco devono concedere il pareggio grazie alla rete di Francescotti, abile a spingere in porta in scivolata un pallone vagante nell’area azzurra.

Napoli Primavera qualificato per i playoff

Il punto conquistato è comunque utile alla classifica del Napoli. In virtù della sconfitta dell’Ascoli per 1-0 sul campo del Pisa, infatti, gli azzurrini hanno conquistato aritmeticamente il pass per i playoff promozione. La squadra allenata da mister Andrea Tedesco, infatti, è attualmente terza in classifica con 50 punti, mentre l’Ascoli sesto è fermo a quota 43 punti. Con due giornate ancora da disputare al termine della regular season, i marchigiani non possono più raggiungere i partenopei, che così avranno la possibilità di giocarsi la promozione.

Restano comunque da determinare le posizioni che sanciranno la classifica finale. Ricordiamo che la posizione in classifica migliore darà dei vantaggi nel corso della disputa dei playoff. Ecco perché il Napoli dovrà ancora lottare nelle ultime due giornate di campionato: gli azzurrini dovranno affrontare prima l’Ascoli in casa e poi il Pisa in trasferta all’ultima giornata, attualmente quarto a 48 punti, in quello che potrebbe risultare un vero e proprio scontro diretto per la terza posizione.

Il trend del Napoli è comunque ottimale nell’ultimo periodo: nelle ultime sei giornate di campionato la squadra di mister Tedesco ha collezionato 5 successi e un pareggio, striscia di risultati decisiva per conquistare la qualificazione alla zona playoff.

Questa la formazione del Napoli:

NAPOLI: Sorrentino, Esposito M. (80′ Malasomma), D’Angelo (74′ Gambardella), Peluso, D’Aviso, Di Lauro, Mazzone, Gioielli, Vigliotti (60′ Spavone), Russo (71′ Lorusso), Pesce (60′ Vilardi). Allenatore: Tedesco,