Roma, De Rossi lancia la sfida al Napoli: messaggio sui tifosi azzurri in conferenza

Parola a Daniele De Rossi alla vigilia di Napoli-Roma: l’allenatore dei giallorossi lancia la sfida, poi un messaggio ai tifosi

In vista del match di domani tra Napoli e Roma al Maradona il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi è intervenuto ai canali ufficiale del club per rispondere alla domande dei giornalisti presenti. L’ex Capitan futuro dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Smalling e Lukaku, ma stando all’ultimo report da Trigoria dovrebbe aver recuperato N’Dicka, che oggi si è allenato con il resto della squadra.

La Roma è nel bel mezzo di un tour de force. Giovedì sera, i ragazzi di mister De Rossi hanno recuperato i venti minuti mancanti contro l’Udinese, poi oggi sono partiti alla volta di Napoli. Infine giovedì c’è l’eventi più atteso: la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Napoli-Roma, le dichiarazioni di De Rossi in conferenza stampa

Alla vigilia, l’allenatore della Roma ha toccato tanti temi, tra questi proprio le tante partite ravvicinate. “Le difficoltà maggiori sono nell’affrontare tantissime partite ravvicinate, avere poco tempo per prepararle e avere avversari forti come Napoli, Bologna, Udinese”, spiega il tecnico.

Poi una sorprendente considerazione sul Napoli, prossimo avversario: “Sarà difficile ma non ci piangiamo addosso, il Napoli è l’unica squadra come livello che stanno vicino all’Inter, erano ingiocabili l’anno scorso, quest’anno sono in difficoltà ma è sempre una squadra tosta”.

Di seguito un estratto del resto della conferenza:

SULLA RIVALITÀ CON IL NAPOLI – “C’è sempre insomma questa forte rivalità, il giorno del mio addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati i miei tifosi e quelli avversari tipo quelli del Napoli perché non passavo mai indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo verso la loro squadra, ma poi la sosteranno. Sarà un campo ostile, ma lo abbiamo fatto anche in Europa in tante circostanze”. LE CONDIZIONI DI N’DICKA – “Evan sta bene, si è allenato e ha fatto capire soprattutto con le parole che si sentiva benissimo, non ha paura dei contrasti, degli scontri, è tornato giocatore al 100%. Lui e Mancio avranno un bel duello davanti perché Osimhen è uno dei centravanti più forti al mondo“.

Non solo Lukaku e Smalling: contro il Napoli non ci sarà Paredes

Come detto in precedenza l’attaccante belga e il difensore ex Manchester United non prenderanno parte al match. La Roma inoltre dovrà fare a meno anche di Llorente e Paredes, entrambi squalificati. L’argentino ultimamente ha assunto un ruolo molto importante nello scacchiere tattico di De Rossi, che sulla sua assenza ha detto fiducioso: “Sull’assenza di Paredes saremo pronti a fare a meno di uno forte come lui“.