Napoli come Milan e Inter, il dato è incredibile: riguarda la fase offensiva – FOTO

Un dato in merito al rendimento del Napoli in questa annata, messo in relazione alle altre big del nostro campionato, lascia tutti a bocca aperta.

Una stagione completamente da dimenticare per il Napoli, che guarda ai prossimi e ultimi impegni di campionato con l’obiettivo di assicurarsi quantomeno un posto per l’Europa in vista del prossimo anno, oltre che a dare un segnale di orgoglio in seguito alle ultime uscite che hanno lasciato con l’amaro in bocca i tifosi.

Tre allenatori, tanti punti lasciati per strada e la convinzione assoluta che andava fatta molto di meglio, per una squadra che non solo non si è confermata da campione d’Italia ma che è scivolata addirittura a -9 dal quinto posto che, com’è ormai ben noto, quest’anno vale l’accesso alla prossima UEFA Champions League.

Problema principale, riconosciuto all’unanimità, è senza dubbio la difesa, orfana di un leader come Kim Minjae e non opportunamente sostituito, considerando che Natan a oggi sembra rappresentare addirittura la quarta scelta di Calzona. Ma non solo: perché, dati alla mano, buona parte dei problemi di questa stagione arrivano anche da un attacco poco brillante e, più in generale, da una fase offensiva non concreta rispetto a quanto prodotto in termini di occasioni da gol.

xG Napoli: il dato inchioda gli azzurri, solo un top si salva

A fare luce a tal riguardo sono i dati forniti da WhoScored, che entra nel merito della produzione offensiva della squadra partenopea in questa stagione, mettendola a paragone con le altre squadre.

Nonostante la classifica parli chiaro, il Napoli appare (clamorosamente) come una delle squadre migliori per quanto concerne il dato sugli xG (Expeted Goals, ndr). Basti pensare che il dato di 5.5 di tiri in porta per partita rende il Napoli la squadra che tira più di tutte nel campionato di Serie A, raggiungendo un livello paragonabile addirittura a Inter e Milan (rispettivamente prima e seconda della classe, ndr). Una statistica a dir poco sorprendente, considerando sia la situazione in classifica che i numeri della fase offensiva (49 gol), rispetto a una stima, dati alla mano, superiore a 58 gol.

Tale passivo tra xG e gol effettivi è uno dei più pesanti in Europa, il quarto peggiore in Serie A, a dimostrazione di come i giocatori non siano stati effettivamente capaci di concretizzare le occasioni costruite.

Politano il migliore del Napoli: i dati sui giocatori

Entrando nel merito delle individualità, buona parte della rosa è sotto nella media tra Gol fatti e reti effettivamente messe a segno. Tra i calciatori a spiccare, in maniera negativa, ci sono Frank Zambo Anguissa, Giovanni Simeone e anche Khvicha Kvaratskhelia, seppur dei numeri individuali in gol e in assist sia buoni, è in passivo. Calciatore che, sotto questo punto di vista, fa registrare un dato confortante è Matteo Politano, in generali uno degli uomini più pimpanti di questa stagione.

Tutti numeri che sono la vera fotografia di un Napoli non solo poco brillante in difesa, ma inceppato e tutt’altro che preciso in attacco: una combinazione che, a oggi, gli azzurri stanno pagando molto caro.