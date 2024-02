Accelerata su Gaetano, accordo vicino per la cessione del talento del Napoli

Gianluca Gaetano al centro del mercato in queste ultime ore, il talento del Napoli potrebbe cambiare squadra in extremis.

Ultime ore di calciomercato per i club di Serie A, c’è tempo fino alle ore 20 di questa sera per chiudere le ultime trattative rimaste in sospeso e per ricercare i rinforzi tanto agognati. Il Napoli è stato certamente uno dei club più attivi, con ben quattro acquisti effettuati, sebbene alla fine non sia arrivato il difensore centrale tanto invocato da tifosi e dallo stesso Walter Mazzarri. Gli affari in entrata, per gli azzurri, dovrebbero essersi conclusi, ma non si esclude ancora qualche movimento per quel che riguarda le cessioni.

Cagliari in vantaggio, vicino l’arrivo di Gaetano dal Napoli

Sul piede di partenza c’è Diego Demme, escluso anche dalla lista Serie A, per il quale si cercherà una sistemazione fino agli ultimi minuti di calciomercato, almeno per non restare fermo senza poter giocare fino al termine della stagione. Chi invece ha più possibilità di trovare una nuova sistemazione è Gianluca Gaetano, talento classe 2000 formato nel settore giovanile del Napoli. Mazzarri lo sta utilizzando con maggiore continuità, ma la possibilità di poter giocare quasi tutto il girone di ritorno in Serie A da titolare, stuzzica non poco il centrocampista napoletano.

Gaetano sa benissimo che, alla soglia dei 24 anni, è arrivato il momento di dimostrare di poterci stare in questa categoria e farlo da protagonista. Per questo starebbe spingendo per andare a giocare in prestito. Sulle sue tracce ci sono tanti club, ma due su tutti stanno battagliando testa a testa: il Granada e il Cagliari.

Una delegazione della società spagnola è in Italia in queste ore per provare a chiudere un colpo, individuato proprio in Gianluca Gaetano, che al Granada potrebbe ritrovare un vecchio mentore dal passato azzurro: José Maria Callejon. Eppure – stando quanto riportato da Sky Sport – la squadra più vicina ad accaparrarsi le prestazioni di Gaetano è proprio il Cagliari. I sardi hanno bisogno di rinforzi di qualità a centrocampo e avrebbero individuato nel talento del Napoli uno di questi. Inoltre sempre il Cagliari starebbe lavorando per l’acquisto di Antonin Barak, altro giocatore seguito dagli azzurri in questa sessione di mercato. L’arrivo o meno del centrocampista ceco in Sardegna non cambierebbe le sorti di Gaetano: il Cagliari pare sia intenzionato, infatti, ad acquistare entrambi i giocatori per metterli a disposizione dell’allenatore, Claudio Ranieri.

Resta sullo sfondo l’ipotesi Empoli, che ha ceduto Tommaso Baldanzi alla Roma e ora è alla ricerca di un centrocampista di qualità per sostituirlo. Gaetano potrebbe fare al caso dei toscani. Il tempo però stringe, restano poche ore per provare a convincere il Napoli.