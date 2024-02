Chiuso il doppio acquisto, due giocatori tornano al Napoli

Nelle ultime ore di calciomercato, il Napoli chiude un doppio colpo: due giocatori tornano a vestire la maglia azzurra.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani, con le trattative che si chiuderanno alle ore 20. Non ci sarà ulteriore tempo, poi, per le società italiane di acquistare nuovi giocatori, se non dalla lista degli svincolati. Ecco perché le ultime ore sono sempre quelle più frenetiche, dove può accadere di tutto. Il Napoli in tal senso sembra abbastanza tranquillo, visto che la società ha chiuso già quattro acquisti durante la sessione invernale e ha deciso di rinunciare al rinforzo in difesa, individuato in Nehuen Perez dell’Udinese.

La campagna acquisti dei partenopei si chiude così con gli arrivi di Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Le ultime ore saranno riservate ai possibili addii di Diego Demme, finito fuori dalla lista Serie A, o di Gianluca Gaetano, desideroso di trovare spazio da titolare. Eppure qualche arrivo proprio sul fotofinish in realtà è previsto. No, non per la prima squadra, bensì per la formazione Primavera allenata da mister Andrea Tedesco.

E proprio in tal senso, vano registrati i ritorni alla base di due calciatori. Si tratta di Alessandro Spavone, centrocampista, e Antonio Pesce, attaccante. Entrambi i calciatori erano in prestito alla Pro Vercelli in Serie C, dove però hanno trovato poco spazio. Ecco perché i due classe 2004 torneranno alla base e si metteranno immediatamente a disposizione dell’allenatore, Andrea Tedesco.