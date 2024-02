Calciomercato Napoli, cambia tutto per la porta: scelta a sorpresa su Meret

Aurelio De Laurentiis ha un’idea strategica per quanto riguarda un affare di mercato in cui verrebbero cambiate alcune gerarchie

Ancora una manciata di ore ed, anche per questa sessione di gennaio, il mercato sarà ufficialmente chiuso. Appuntamento quindi tra altri cinque mesi dove in estate sarà tutto riaperto sul fronte acquisti. Durante questa sessione il Napoli ha acquistato ben quattro nuovi giocatori da Mazzocchi a Traorè passando per Ngonge e Dendoncker. Tutti nomi che potranno aiutare la squadra di Mazzarri ad ottenere il miglior posizionamento possibile in classifica.

Accantonato da tempo ormai il sogno di conquistare il secondo scudetto di fila, agli azzurri non resta che riuscire a conquistare un posto per la prossima Champions League e fare bene in quella attuale. La concorrenza per il quarto posto si fa sempre più complessa. Verona, Milan e Genoa, sono questi prossimi tre impegni che i partenopei dovranno affrontare prima del crocevia stagionale contro il Barcellona di Xavi. Anche i blaugrana non vivono un buon momento con il tecnico spagnolo che ha annunciato l’addio già per la prossima stagione. Sarà un’impresa difficile ma non impossibile per Mazzarri.

Novità di mercato – Meret in vendita?

Secondo una notizia riportata dal quotidiano il Roma, il Napoli sta pensando di mettere sul mercato Alex Meret. Il portiere friuliano attualmente è ai box per infortunio. È stato Pierluigi Gollini a sostituirlo per queste partite rispondendo comunque bene ogni volta che è stato chiamato in causa. A fine stagione ritornerà dal prestito all’Emploli Elia Caprile, talento sul quale il Napoli crede molto. L’ex Bari infatti potrebbe tornare per prendere addirittura il posto da titolare tra i pali partenopei cosa che farebbe traballare la posizione di Meret.

Il portiere della Nazionale Italiana, secondo Transfermarket, ha un valore di 15 milioni di euro. Chiaro che con l’inserimento di un giovane talento come Caprile, la concorrenza diventerebbe molto ardua per um giocatore come Meret che non vorrà perdere la sua titolarità. Per questa motivazione, come spiegato in edizione odierna dal quotidiano, il Napoli potrebbe metterlo sul mercato ed aspettare un acquirente che paghi il suo cartellino. Con Caprile potrebbe esserci ancora Gollini che, in questo momento, è ancora sotto esame. Arrivato in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, potrebbe essere riscattato e preso dal Napoli a titolo definitivo, sempre a patto che anche Gollini non abbia pretese per il posto da titolare.