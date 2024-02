Mercato Napoli, ufficiale il prestito: firma fino al 2025

Nuovo aggiornamento di mercato poco prima della chiusura, il Napoli ha annunciato il prestito del giocatore

Countdown di mercato che tra qualche ora chiuderà ufficialmente i battenti. Tutte le società stanno cercando di chiudere le ultime trattative rimaste in sospeso. Calciomercato che riaprirà nuovamente le proprie porte in estate dove, in casa Napoli, sarà prevista una mini rivoluzione. A salutare la squadra campione d’Italia sarà sicuramente Piotr Zielinski che, come spiegato da De Laurentiis, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli. Ci sarà quindi la fine del matrimonio, durato 8 anni, tra il centrocampista polacco e gli azzurri.

Un’altra miccia che verrà accesa nei mesi caldi sarà anche quella di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano attualmente è impegnato in Coppa d’Africa dove domani affronterà l’Angola nei quarti di finale. Come ampiamente riportato le strade dell’attaccante e quello della squadra campione d’Italia sono destinate a separarsi. Spesso al centro di tempeste mediatiche durante questa stagione, si cercherà una squadra che paghi la clausola per il cartellino di Victor che andrà a giocare in una big della Premier League o al PSG, come annunciato dal presidente.

Ultime operazioni di mercato prima della chiusura

Aurelio De Laurentiis è a lavoro per chiudere gli ultimi affari prima della fine del mercato che chiuderà alle 20. Con Diego Demme destinato a fare le valige e Gianluca Gaetano pronto a partire per Cagliari, il Napoli chiude per un’altra operazione. Si tratta di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che ha ufficialmente prolungato il prestito alla Reggiana. Il giocatore è infortunato da settembre per una rottura del legamento crociato. Ancora tanti mesi di stop per lui ma la Reggiana, attraverso un post su Instagram, ha annunciato il prolungamento del prestito.

Vergara quindi resterà a Reggio Emilia fino a giugno 2025. “Con l’auspicio di vederlo presto indossare di nuovo la maglia granata, AC Reggiana augura ad Antonio di completare positivamente il proprio percorso di recupero. Ti aspettiamo presto!”. Così la squadra granata ha annunciato l’operazione con il Napoli. Adesso si aspetta di seguire gli aggiornamenti relativi alla condizione di Demme che è stato escluso sia dalla lista Champions che da quella per la Serie A. Verosimilmente quella contro la Lazio è stata l’ultima partita in azzurro per il centrocampista tedesco.

Per lui si cerca una soluzione in queste ultime ore ma, nel caso di permanenza al Napoli, non potrebbe più giocare match ufficiali.