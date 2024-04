Squadra in zona retrocessione: che disastro per i De Laurentiis

La stagione negativa della famiglia De Laurentiis non accenna a terminare, anche oggi arriva un’altra pessima notizia.

Una stagione da dimenticare per la famiglia De Laurentiis e in particolare per i club di proprietà, ovvero il Napoli e il Bari. Da campione d’Italia in carica, gli azzurri non sono riusciti praticamente mai a difendere il titolo conquistato l’anno passato, ma hanno mancato tantissime opportunità per restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, cambiando anche tre allenatori nel corso dell’annata.

Il vero capolavoro al contrario, però, è quello realizzato al Bari, dove ad oggi si sta materializzando un vero e proprio incubo. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nei playoff della scorsa stagione, sfumata all’ultimo minuto per una rete di Pavoletti contro il Cagliari, i biancorossi oggi rischiano seriamente la retrocessione in Serie C. Oggi pomeriggio i galletti sono rovinosamente caduti per 4-1 contro il Cosenza. Le reti sono state siglate da Mazzocchi e dall’ex Napoli, Gennaro Tutino. Per il Bari è stato Nasti ad accorciare il risultato prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i calabresi hanno legittimato il risultato grazie ai sigilli di Calò e Forte, con il Bari che chiude la gara anche in 10 per l’espulsione di Bellomo.

Sconfitta pesante per il Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis rischia la retrocessione in Serie C

La classifica adesso si è fatta davvero spaventosa: con questa sconfitta e il pareggio dello Spezia, il Bari scivola al 18esimo posto che significa retrocessione diretta in Serie C. La vittoria manca dal 17 febbraio e nelle ultime dieci partite sono stati raccolti soltanto tre punti (tre pareggi e sette sconfitte). Le speranze per raggiungere la salvezza, però, restano ancora intatte: la zona play-out dista solo una lunghezza, così come il 15esimo posto che vale la salvezza diretta.

Nelle ultime tre partite di campionato servirà un deciso cambio di tendenza, tra l’altro con un calendario non semplice per il Bari. I biancorossi dovranno affrontare il Parma capolista e il Brescia attualmente 7° in classifica, in più c’è la trasferta col Cittadella da giocare. I galletti potranno però contare sulla spinta dei propri tifosi dovendo disputare due di queste ultime tre sfide in casa allo Stadio San Nicola.

L’annata del Bari è stata davvero travagliata, con addirittura quattro cambi di allenatore in panchina. L’ultima scelta è ricaduta su Federico Giampaolo, ex tecnico della Primavera biancorossa che ha preso il posto di Giuseppe Iachini. Una scelta che ha lasciato parecchie perplessità.