UFFICIALE- Il Napoli chiude l’ultima operazione di mercato: tutti i dettagli

Adesso è ufficiale, il giocatore ha firmato il contratto e si unirà alla nuova squadra a partire da domani

Il mercato si avvia alla chiusura ufficiale. Come di consueto anche questa sessione di gennaio è arrivata al termine con l’appuntamento che adesso sarà all’estate. Ogni operazione rimasta in sospeso in questa sessione si discuterà nuovamente in quella che sarà la finestra estiva. Il Napoli in mattinata si è allenato a Castel Volturno dove sta preparando la sfida al Verona di Marco Baroni. Servirà obbligatoriamente una vittoria se si vuole avere una speranza di muovere la classifica e provare l’assalto al quarto posto.

Costantemente al lavoro durante questa sessione di mercato, De Laurentiis ha chiuso per quattro nuovi giocatori con Popovic che si è unito al Monza in prestito. Diverse sono state le operazioni anche in uscita per il Napoli. Il primo giocatore a lasciare Castel Volturno è stato Eljif Elmas. Il giocatore della Macedonia del Nord era tra gli obiettivi del Lipsia già da quest’estate. Venticinque i milioni sborsati dai tedeschi nelle casse di Aurelio De Laurentiis che, con quell’introito, avrebbe voluto acquistare un nuovo centrocampista.

Tutto fatto per Gianluca Gaetano, contratto depositato

Il sogno di mercato per il centrocampo del Napoli era rappresentato da Lazar Samardzic. Talento classe 2002, di proprietà dell’Udinese, Samardzic si è messo in mostra in Serie A ed è pronto per il salto di qualità in una big. Per lui discorso rimandato all’estate con gli azzurri che proveranno nuovamente a farsi sotto per il suo cartellino. Intanto, si è chiusa l’ultima operazione azzurra di questo mercato: Gianluca Gaetano è passato ufficialmente al Cagliari.

Con un comunicato ufficiale, infatti il Napoli ha diffuso i termini ufficiali dell’operazione, che si è fatta in prestito secco fino a giugno, segno di come il club creda ancora nel calciatore nonostante la cessione. Anche il Granada era molto interessato a Gaetano ma il Cagliari ha avuto la meglio alla fine. Di seguito il comunicato del club azzurro:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano al Cagliari Calcio.

A Cagliari il calciatore avrà sicuramente molto più spazio rispetto a quanto avuto a Napoli fin qui. Niente da fare, invece, per Diego Demme che, fuori da lista Champions e Serie A, non potrà più giocare match ufficiali con gli azzurri.