Calciomercato, bomba Zirkzee-Napoli: la notizia è pazzesca!

Joshua Zirkzee è uno dei pezzi pregiati dell’ultima Serie A: sull’olandese ci sono ormai gli occhi di vari top club italiani e non.

Victor Osimhen ha firmato poche settimane fa il proprio rinnovo con il Napoli: il nigeriano è diventato il calciatore più pagato dell’era De Laurentiis, prolungando con un ingaggio da circa 10 milioni a stagione secondo autorevoli fonti.

Non solo, l’ex Lille, grazie alla firma apposta sul sopracitato contratto, permetterà con ogni probabilità al patron dei campioni d’Italia di registrare la cessione più onerosa della propria storia, con un valore di ben 150 milioni fissati come clausola rescissoria. Una cifra monstre, che obbligherà tutte le pretendenti, anche in caso di mancata esercitazione della stessa, di dover sborsare almeno 120 – 130 milioni per accaparrarsi l’attaccante nigeriano.

Erede Osimhen, l’ultima idea di De Laurentiis: il piano

Nonostante il prolungamento, la separazione tra Osimhen e il Napoli pare certa, confermando le indiscrezioni che vedevano il rinnovo come un accordo “ponte”. In tal senso, sono sembrate emblematiche le dichiarazioni dello stesso De Laurentiis, che la scorsa settimana si era così pronunciato:

“Osimhen? Sapevamo che sarebbe andato via: Real Madrid, PSG oppure la Premier League, queste le possibili destinazioni”.

Insomma, è ristretto il cerchio dei top club che potrebbero permettersi quello che ad oggi, dopo l’inarrivabile Haaland, è a tutti gli effetti la prima punta più forte d’Europa.

Proprio in virtù di questa cessione, la ricerca del sostituo di Osimhen è ormai già partita, con il leader della FilmAuro è il direttore sportivo Mauro Meluso che stanno sondando le varie piste, con una moltitudine di nomi segnati sul proprio taccuino. Nelle ultime ore, però, una indiscrezione rilanciata da RadioRadio ha provato a fare chiarezza in merito: sarebbe infatti Joshua Zirkzee il sostituto designato per indossare la pesante maglia numero 9 azzurra.

L’attaccante olandese, su cui vige un controriscatto da parte del Bayern Monaco fissato a 40 milioni, potrebbe accasarsi al Napoli grazie alla giocata di De Laurentiis, che secondo la sopracitata fonte si sarebbe mosso d’anticipo intavolando una doppia trattativa con il Bologna e i tedeschi. Il presidente azzurro avrebbe contattato inoltre anche i procuratori di Zirkzee, cercando di portarsi avanti rispetto alla concorrenza già folta, che in estate, viste le prestazioni dell’attaccante dei felsinei, non potrà fare a meno di aumentare.

Una indiscrezione bomba, che potrebbe segnare in maniera netta il prossimo calciomercato estivo, che vedrà con ogni probabilità Zirzkee spiccare il grande volo.