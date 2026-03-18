Cagliari-Napoli: brutte notizie in vista del match

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Cagliari entra nel vivo della preparazione. I rossoblu di mister Pisacane proseguono il percorso di avvicinamento al match dell’Unipol Domus, ma arrivano cattive notizie dall’isola. Tra lavoro fisico e partitelle, c’è un giocatore che preoccupa e non poco in vista del match di venerdì contro gli azzurri.
Il report dell’allenamento: Borrelli in dubbio
La squadra sarda ha svolto la prima parte della seduta in palestra, impegnata in lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, serie di partitelle a tema e una partita giocata a ranghi misti. Ma il dato che non passa inosservato riguarda Gennaro Borrelli, uno degli attaccanti più pericolosi del Cagliari.
L’attaccante ha svolto lavoro personalizzato, il che significa che non ha preso parte alle esercitazioni tattiche normali. Un segnale che non tranquillizza completamente Pisacane in vista della gara contro i partenopei.
Se Borrelli non dovesse essere al meglio delle sue condizioni, il Cagliari perderebbe un elemento importante della squadra, soprattutto per una partita di questo calibro.
Cagliari-Napoli, match da non sottovalutare
Per gli azzurri si tratta di un test importante. Il Napoli ha l’occasione di allungare su chi le insegue in classifica e, magari, superare il Milan per qualche ora.
Ma il Cagliari non è un avversario da sottovalutare, soprattutto se riuscirà a schierare i suoi elementi migliori in condizioni ottimali. Le condizioni di Borrelli, quindi, diventano un dettaglio tutt’altro che secondario.