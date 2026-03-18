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Cagliari-Napoli: brutte notizie in vista del match

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Cagliari-Napoli: brutte notizie in vista del match
Pisacane e Conte in panchina. (ANSA) SpazioNapoli.it
Pisacane e Conte

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Cagliari entra nel vivo della preparazione. I rossoblu di mister Pisacane proseguono il percorso di avvicinamento al match dell’Unipol Domus, ma arrivano cattive notizie dall’isola. Tra lavoro fisico e partitelle, c’è un giocatore che preoccupa e non poco in vista del match di venerdì contro gli azzurri.

Il report dell’allenamento: Borrelli in dubbio

La squadra sarda ha svolto la prima parte della seduta in palestra, impegnata in lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, serie di partitelle a tema e una partita giocata a ranghi misti. Ma il dato che non passa inosservato riguarda Gennaro Borrelli, uno degli attaccanti più pericolosi del Cagliari.

L’attaccante ha svolto lavoro personalizzato, il che significa che non ha preso parte alle esercitazioni tattiche normali. Un segnale che non tranquillizza completamente Pisacane in vista della gara contro i partenopei.

Se Borrelli non dovesse essere al meglio delle sue condizioni, il Cagliari perderebbe un elemento importante della squadra, soprattutto per una partita di questo calibro.

Borrelli in partita con il Cagliari
Gennaro Borrelli in partita in Serie A con il Cagliari. (ANSA) SpazioNapoli.it

Cagliari-Napoli, match da non sottovalutare

Per gli azzurri si tratta di un test importante. Il Napoli ha l’occasione di allungare su chi le insegue in classifica e, magari, superare il Milan per qualche ora.

Ma il Cagliari non è un avversario da sottovalutare, soprattutto se riuscirà a schierare i suoi elementi migliori in condizioni ottimali. Le condizioni di Borrelli, quindi, diventano un dettaglio tutt’altro che secondario.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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