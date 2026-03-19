Manna accelera sul mercato: tentativo per il vice Di Lorenzo

Giovanni Manna non perde tempo. Mentre il Napoli affronta gli impegni stagionali, il direttore sportivo azzurro sta già costruendo la rosa per la prossima annata, tracciando una strategia di mercato che guarda oltre l’immediato. La priorità è chiara: individuare un terzino destro di qualità che possa affiancarsi a Giovanni Di Lorenzo, permettendo rotazioni intelligenti in una stagione che prevede impegni su più fronti. Nei piani della società c’è anche l’ambizione di inserire elementi giovani ma già affidabili, capaci di crescere progressivamente alle spalle del capitano azzurro.

Chi è Moris Valincic e perché piace al Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ci prova per Moris Valincic. Quest’ultimo rappresenta il profilo che corrisponde alle esigenze attuali dei partenopei. L’esterno destro croato, classe 2002 (nato il 17 novembre), milita nella Dinamo Zagabria dopo il trasferimento nell’estate 2025. Prima di questa esperienza, il giocatore ha mosso i primi passi calcistici con l’Istra 1961 e altre realtà croate, accumulando esperienza in contesti competitivi. Le sue qualità tecniche e i margini di miglioramento evidenti a soli 23 anni lo rendono particolarmente attraente per una strategia di lungo termine. Anche l’Inter ha osservato in passato il terzino, confermando l’interesse che circonda il suo profilo nel calcio italiano.

Valincic può diventare il vice Di Lorenzo?

La risposta è affermativa, almeno secondo le valutazioni dello staff tecnico azzurro. Il giocatore croato possiede le caratteristiche richieste per un ruolo di alternanza con Di Lorenzo: affidabilità difensiva, capacità di spinta sulla fascia e prospettive di crescita. Nelle scorse settimane, però, Valincic ha dovuto confrontarsi con un infortunio alla caviglia che ne ha limitato il minutaggio nella Dinamo Zagabria. Nonostante ciò, il suo potenziale non è stato scalfito, e Manna continua a monitorare la sua evoluzione con attenzione, valutando i tempi di rientro completo prima di formalizzare eventuali mosse concrete.

Manna guarda anche oltre i confini italiani

Non è solo il calcio croato a stuzzicare l’interesse del direttore sportivo partenopeo. La Premier League rappresenta un mercato da scandagliare attentamente per la prossima estate. Il calcio inglese offre opportunità interessanti dal punto di vista tecnico e economico, con profili già pronti e capaci di adattarsi rapidamente ai nuovi schemi. La filosofia di Manna è quella di valutare soluzioni versatili, cercando elementi che garantiscano freschezza tattica, affidabilità nel breve termine e un buon equilibrio tra costo e benefici. La ricerca non si limita a un unico profilo, bensì abbraccia una visione più ampia delle possibilità di mercato.

Il quadro che emerge è di un’organizzazione che non aspetta passivamente il momento del mercato estivo, ma lavora già da ora per costruire alternative di qualità. Valincic rimane una pista calda, ma la prudenza di Manna nel valutare anche altri scenari, soprattutto oltremanica, testimonia la voglia di non lasciare nulla al caso. Entro la prossima estate, gli azzurri avranno a disposizione un terzino destro di comprovate qualità per affiancare Di Lorenzo, continuando così il processo di rinnovamento della rosa.