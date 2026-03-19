Stadio Maradona, la casa del Napoli diventa un museo: l’artista omaggia la città

Stamattina alle 12:30 lo Stadio Diego Armando Maradona si trasforma in galleria d’arte. L’artista Jorit taglia il nastro della sua nuova opera, un murales che cattura undici leggende del Napoli attraverso i decenni. Non è solo street art: è un tributo visivo a chi ha fatto grande la città attraverso il pallone. Da Zoff a Maradona, da Cavani a Mertens, passando per gli eroi della difesa come Krol e Bruscolotti. Una celebrazione che il Comune di Napoli ha voluto nel “tempio” azzurro, tra la Curva A e i distinti, come punto di arrivo di un più ampio progetto di riqualificazione urbana.

L’opera e la firma stilistica dell’artista

Jorit non è nuovo a questi lavori monumentali. La sua firma artistica, la ‘Human Tribe’, caratterizza questo nuovo murales. Non è un’opera casuale: ogni volto racchiude una storia, ogni sguardo rimanda a un momento indimenticabile della storia partenopea. L’artista ha scelto con cura chi rappresentare, creando un dialogo silenzioso tra le epoche. Dalla generazione che vinse lo scudetto con Maradona alla modernità di Koulibaly e Hamsik.

La location non è casuale. Lo Stadio Maradona rappresenta il cuore pulsante della tifoseria azzurra. Ogni giorno, decine di migliaia di persone lo attraversano. Ogni settimana, la marea umana dei supporter lo riempie. Posizionare un’opera così importante in questo spazio significa trasformare lo stadio in un museo a cielo aperto, dove l’arte dialoga direttamente con la passione dei tifosi.

Il significato oltre la tela: la città celebra i suoi eroi

Il Comune di Napoli ha colto il senso profondo di questa iniziativa. Non è solo decorazione urbana. È una dichiarazione: questa città non dimentica chi l’ha resa grande. Ogni pennellata di Jorit sottolinea il legame indissolubile tra Napoli e il calcio, tra la gente e i propri “eroi”, come recita il comunicato ufficiale.

All’inaugurazione parteciperanno il Sindaco Gaetano Manfredi e lo stesso Jorit. Una festa civica che unisce istituzioni e creatività, che riconosce il valore culturale di quell’arte urbana spesso guardata con sospetto. Qui invece diventa strumento di identità, di memoria collettiva. Il messaggio è chiaro: Napoli non è solo calcio, ma calcio come espressione artistica, come patrimonio cittadino.