Napoli, occhio ai gioielli in prestito: ancora in gol e prestazioni super!

Il Napoli comincia a pensare anche in ottica futuro, con alcuni dei suoi gioielli in prestito che continuano ad entusiasmare. Le prestazioni offerte sono sempre di più convincenti, con gli azzurri che sicuramente staranno monitorando il loro percorso di crescita. A giugno torneranno alla base, con Antonio Conte che li valuterà da molto vicino.

Rao e Hasa: due stelle destinate a brillare

In casa Napoli cresce l’attesa di vedere al prossimo ritiro estivo due stelle che stanno sorprendendo in Serie B. Emanuele Rao e Luis Hasa, rispettivamente con Bari e Carrarese, volano sulle ali dell’entusiasmo.

Per il centravanti oggi è arrivata la quinta rete nelle ultime sei uscite. Per il centrocampista – già in rosa azzurra nell’anno dello scudetto – invece, è arrivata la quinta rete stagionale. Entrambi sono in prestito e, per loro, è atteso un grande confronto con Conte durante l’estate. I giovani talenti sono pronti a giocarsi le loro carte anche con i partenopei: ciò che stanno facendo vedere è sotto gli occhi di tutti.