Napoli, missione inglese per Manna: il ds punta il colpo

Giovanni Manna è in missione oltremanica. Il direttore sportivo del Napoli non è in Inghilterra solo per seguire gli Ottavi di Champions League: sta lavorando al mercato degli azzurri con uno sguardo particolare rivolto al centrocampo. Il nome che circola è quello di Joao Gomes, giovane talento del Wolverhampton che piace anche al Manchester United. Manna si muove in anticipo, consapevole che la concorrenza è agguerrita. Un’estate costruita bene sul mercato potrebbe convincere Antonio Conte a restare e a proseguire il progetto sulla panchina napoletana.

Manna e il mercato inglese: quando la Premier è il campo da caccia

La Premier League è diventata il territorio naturale di Manna negli ultimi anni. Dal calcio inglese ha pescato colpi importanti: Lukaku, Hojlund, McTominay, e poi innesti efficaci come Gilmour e Billing. C’è stato anche il colpo a zero di De Bruyne, che ha sorpreso tutti. La sua presenza in Inghilterra in questi giorni non è passata inosservata e merita tutta l’attenzione possibile. Il dirigente sa dove guardare, conosce i campionati britannici e sa muoversi con tempestività.

Questa volta Manna non è lì solo per curiosità. I contatti con i rappresentanti di Gomes, guidati da Carlos Leite, sono già stati avviati da settimane. Il Napoli intende completare il reparto di centrocampo con uno specialista che dia equilibrio e qualità. Il classe 2001 del Wolverhampton rappresenta esattamente quel profilo: giovane, europeo ma già con esperienza, pronto per un passo avanti nella sua carriera.

Gomes e la concorrenza del Manchester United

La sfida principale arriva da Manchester. Lo United osserva con interesse il giovane talento portoghese e può vantare risorse economiche superiori. Per questo motivo Manna ha già messo in moto la macchina: bisogna muoversi in anticipo, non aspettare che altre pretendenti aumentino la pressione. Il Napoli non può permettersi di arrivare tardi alle trattative importanti.

L’apertura di Conte al progetto futuro dipenderà molto da come il mercato estivo prenderà forma. Tre o quattro ritocchi di spessore potrebbero trasformare gli azzurri in una squadra capace di rivincere il campionato e tornare protagonista anche in Europa. Non più una comparsa in Champions League, ma un vero outsider. Ecco perché le mosse inglesi di Manna rappresentano già la base del Napoli che verrà, quello che Conte immagina per i prossimi anni.

La missione in Inghilterra è solo il primo passo. Altre notizie arriveranno nelle prossime settimane, altre trattative prenderanno forma. Il calciomercato estivo si sta già disegnando e il Napoli non ha intenzione di stare a guardare.