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Cagliari-Napoli, azzurri avvisati: la mossa di Pisacane spiazza tutti!

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Cagliari-Napoli, azzurri avvisati: la mossa di Pisacane spiazza tutti!
Fabio Pisacane in panchina con il Cagliari. (ANSA) SpazioNapoli.it
Pisacane in panchina prima del match

Il Cagliari non ha tempo da perdere. Con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, i sardi si giocano il futuro in campionato. E Fabio Pisacane ha deciso di non lasciare nulla al caso: anticipando la consueta vigilia, ha convocato il gruppo in ritiro già da questa sera, all’anti-vigilia della sfida contro il Napoli di venerdì alle 18:30 allo stadio Unipol Domus. Una scelta che grida tutto lo stato d’emergenza in casa rossoblù, dove la salvezza inizia a diventare un’ossessione più che un obiettivo.

La situazione critica del Cagliari

I numeri non mentono. Il Cagliari occupa attualmente la quindicesima posizione con 30 punti, mentre la Cremonese terzultima ferma a 24. Sei lunghezze. Non è il margine che rasserena: è il margine che spaventa. Per questo Pisacane ha optato per una scossa organizzativa: come si evince dal comunicato del club, la squadra è in raduno già da stasera al CRAI Sport Center di Assemini, con l’allenamento ufficiale di domani mattina e poi tutti gli ultimi preparativi prima della partita di venerdì.

Cagliari festeggia al gol realizzato.
Giocatori del Cagliari esultano al gol. (ANSA) SpazioNapoli.it

Napoli avversario di lusso, ma servono i tre punti

Affrontare il Napoli in questa fase della stagione non è un’occasione banale. I partenopei, con 59 punti, vogliono sigillare quanto prima la qualificazione in Champions League. Ma per il Cagliari questo è irrilevante: conta solo una cosa, i tre punti. Non è uno scontro tra pari, è uno spartiacque per il futuro dei sardi.

Pisacane sa perfettamente che non può permettersi altre sbandate. I prossimi impegni saranno decisivi. Il ritiro anticipato di stasera è un segnale forte al gruppo: concentrazione totale, niente distrazioni, niente margini di errore. È la scommessa di un allenatore che ha capito che il tempo degli esperimenti è finito. Ora conta solo salvaguardare la categoria, punto per punto, partita dopo partita.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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