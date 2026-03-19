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“Napoli ancora in corsa!”, arriva l’annuncio per EURO 2032

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“Napoli ancora in corsa!”, arriva l’annuncio per EURO 2032
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Napoli resta in piena corsa per ospitare gli Europei in programma nel 2032. Arrivano aggiornamenti importanti sul progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, e dei tempi tecnici per l’assegnazione.

Le parole di Cosenza sul progetto

Intervenuto a Radio CRC, l’assessore Edoardo Cosenza ha fatto il punto dopo l’incontro con la FIGC, il progetto del Maradona è ancora in fase di revisione, con alcune modifiche richieste soprattutto sugli spalti e sulla gestione dei flussi.

La scadenza chiave resta quella del 31 luglio 2026, entro cui dovrà essere presentato un piano definitivo e approvato. Napoli, intanto rimane tra le città candidate e si giocherà tutto nei prossimi mesi, con un nuovo confronto previsto con la UEFA. A ottobre verranno comunicate le sedi: fino ad allora la città partenopea resta in gioco.

Le parole dell’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli.

Napoli è ancora pienamente in corsa per essere una delle cinque città che ospiterà le partite di EURO 2032. A ottobre si sapranno i nomi, fino a quel momento saremo in corsa. A maggio ci sarà un altro incontro con la UEFA per presentare un progetto definitivo del Maradona. La FIGC ci ha chiesto delle correttive al nostro progetto, su spalti e divisione dei flussi. Il discorso è incentrato sul 31 luglio 2026, se riusciremo a presentare un progetto approvato per quella data saremo in lizza“.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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