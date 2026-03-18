Novità Maradona: diffusi il progetto del Comune e le cifre

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sta per cambiare faccia: sono pronti 200 milioni per il progetto di trasformazione che il Comune di Napoli ha ora reso ufficiale, diffondendo il documento di presentazione del restyling.

Stadio Maradona, il progetto da 200 milioni del Comune

Il futuro dello Stadio Maradona prende forma: il comune ha diffuso la notizia quest’oggi, confermando i rumors di un ambizioso progetto di ammodernamento. La cifra in ballo è considerevole: il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 200 milioni di euro.

I primi lavori partiranno nel luglio 2026 e riguarderanno la riapertura del terzo anello, con l’aggiunta di 15.000 posti a sedere. I cambiamenti previsti, però, sono tutt’altro che banali: via la pista di atletica, copertura che si allunga, e 220 posti auto + 1.000 posti moto.

Aree hospitality e spazi esclusivi: il super progetto del Comune

Il Maradona, dunque, sarà un vero hub urbano, col progetto “Stadio D.A. Maradona Experience“ che punta ad integrare al campo di gioco percorsi per famiglie, scuole e visitatori nazionali e internazionali. L’impianto prevede anche la creazione di skybox, field box e aree hospitality, con servizi di ristorazione e spazi esclusivi.

Ora, però. è arrivato il momento dei fatti: il progetto di riqualificazione del Maradona andrà avanti solo con un accordo formale con il Napoli, ed è quello che si augurano, una volta per tutte, i tifosi azzurri.