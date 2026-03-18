Napoli, duro giudizio su Meret: “Nessuno lo prenderebbe…”, poi sul mercato

Nando Orsi, ex portiere e opinionista televisivo, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Radio Marte che riguardano il presente e il futuro del Napoli. L’analisi dell’ex numero uno toccherà il mercato estivo, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea e soprattutto la situazione dei portieri, con particolare attenzione a Alex Meret. Orsi ha espresso giudizi articolati sulla rosa azzurra e sulle possibilità di intervento nei prossimi mesi di calciomercato.

Meret criticato? Arrivano le difese di Orsi

Sulla figura di Alex Meret, Orsi ha espresso perplessità che rispecchiano un dibattito più ampio. L’ex portiere ha sottolineato come l’azzurro, negli ultimi tre anni, ha vinto due scudetti, un dato che dimostra la sua qualità. Tuttavia, ha aggiunto considerazioni critiche:

“Dopo un’annata così, non so un grande club lo prenderebbe: un po’ si è fatto male, un po’ è stato messo da parte da Conte”.

Non è una condanna, ma una lettura realistica della situazione. Meret rimane un portiere di valore, ma la stagione attuale lo ha visto meno protagonista rispetto al passato.

La rosa degli azzurri è già competitiva

Secondo Orsi, il Napoli non ha bisogno di rivoluzioni sul mercato. La squadra è ben strutturata e c’è un problema legato al fattore economico:

“Non so se De Laurentiis sia disposto a fare un altro mercato da 200 milioni, perché il Napoli rischierebbe di diventare una società in possibili difficoltà finanziarie. Per 9/11 la rosa è fatta, vanno capite solo delle situazioni” – ha detto a Radio Marte.

Conte apre alla permanenza: segnale importante

Un altro aspetto evidenziato riguarda Antonio Conte. L’allenatore ha dato segnali incoraggianti sulla possibilità di restare sulla panchina partenopea. La continuità con il progetto che ha già portato risultati positivi rappresenta un valore aggiunto per il club.

La fiducia manifestata da Conte non è scontata. Significa che il tecnico salentino crede nei margini di crescita della squadra e nelle ambizioni del Napoli per le prossime stagioni. Questo è il presupposto migliore per costruire un percorso vincente nel lungo termine.