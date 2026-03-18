Napoli, si avvicina il colpo a centrocampo: colloqui positivi!

Il Napoli sta già cominciando a studiare le prossime mosse per la sessione estiva di calciomercato, cercando di anticipare le concorrenze. Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra ricca di calciatori di livello. Sul taccuino tanti nomi, con uno in particolare per cui si sta accelerando notevolmente.

Joao Gomes, si accelera: primi colloqui positivi

Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, è finito da diversi mesi nel mirino della società azzurra. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, i primi colloqui con gli agenti del calciatore sono positivi.

Il classe ’01 è intenzionato a lasciare l’Inghilterra al termine della stagione, con il Napoli che sta cercando di anticipare la concorrenza. Il brasiliano è visto come rinforzo necessario nel reparto di centrocampo, grazie alla sua fisicità che fa gola a Conte. In questa stagione in Premier, per lui, 29 presenze condite da una rete e un assist.