Il tecnico vuole il Napoli: è un’idea in caso di addio di Conte!

Il futuro della panchina del Napoli resta ancora in bilico e sarà deciso solo a fine stagione. Con il destino di Antonio Conte in azzurro ancora da scrivere, emergono i primi nomi in caso di un possibile cambio.

Panchina Napoli, spunta Maresca

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in caso di partenza di Conte, un profilo ideale sarebbe quello di Enzo Maresca, allenatore giovane e con idee moderne, che avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti del Napoli. Il tecnico rappresenterebbe un’alternativa importante, soprattutto in ottica di costruzione del futuro.

Tuttavia sull’ex Chelsea si sono mossi anche altri club alla ricerca di una nuova guida tecnica per la prossima stagione, arrivare a Maresca non sarà quindi semplice, considerando anche le ambizioni del tecnico e le sirene straniere. Il Napoli, dal canto suo, resta in attesa di definire la situazione con Conte a fine stagione, solo allora si capirà se servirà un nuovo tecnico sulla panchina azzurra.