Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, dal possibile rinnovo all’addio? La storica rivale ci prova!

di
Napoli, dal possibile rinnovo all’addio? La storica rivale ci prova!
Conte in panchina con il Napoli
Antonio Conte con espressione perplessa sulla panchina del Napoli

Grande è l’attenzione sul futuro di Leonardo Spinazzola. L’esterno classe 1993 è in scadenza di contratto, ma il Napoli sta trattando con il calciatore per un prolungamento del contratto. Le altre squadre, però, possono fare un tentativo per superare i partenopei e acquisire il calciatore a parametro zero. A provarci, è la Juventus di Luciano Spalletti.

Spinazzola tra il Napoli e la Juve? La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus si è inserita per Leonardo Spinazzola. I bianconeri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, superando l’offerta di uno più opzione proveniente dal Napoli.

Le condizioni dei bianconeri appaiono più vantaggiose, ma per rispetto Spinazzola vuole dare priorità agli azzurri. L’esterno attenderà una nuova proposta migliorativa partenopea che, se non arriverà, porterà l’esterno probabilmente ad accettare la corte di Luciano Spalletti.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie