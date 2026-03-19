Napoli, dal possibile rinnovo all’addio? La storica rivale ci prova!

Grande è l’attenzione sul futuro di Leonardo Spinazzola. L’esterno classe 1993 è in scadenza di contratto, ma il Napoli sta trattando con il calciatore per un prolungamento del contratto. Le altre squadre, però, possono fare un tentativo per superare i partenopei e acquisire il calciatore a parametro zero. A provarci, è la Juventus di Luciano Spalletti.

Spinazzola tra il Napoli e la Juve? La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus si è inserita per Leonardo Spinazzola. I bianconeri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, superando l’offerta di uno più opzione proveniente dal Napoli.

Le condizioni dei bianconeri appaiono più vantaggiose, ma per rispetto Spinazzola vuole dare priorità agli azzurri. L’esterno attenderà una nuova proposta migliorativa partenopea che, se non arriverà, porterà l’esterno probabilmente ad accettare la corte di Luciano Spalletti.