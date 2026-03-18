Stadio Maradona, è arrivato l’annuncio: tifosi entusiasti dell’iniziativa!

Lo stadio Maradona di Fuorigrotta si prepara a una trasformazione che va ben oltre il semplice restyling. 203 milioni di euro per un progetto che mira a renderlo una struttura all’altezza di Euro 2032. L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha illustrato ai microfoni di Radio Crc i dettagli di un’operazione che accenderà inevitabilmente gli animi della piazza azzurra. Non si tratta solo di aumentare la capienza o modernizzare gli impianti. C’è di più: una visione che guarda oltre il rettangolo di gioco.

La Hall of Fame in stile Los Angeles

L’idea più affascinante riguarda una Hall of Fame modellata su quella di Los Angeles, dove le stelle del calcio azzurro avranno uno spazio dedicato. Non semplici ritratti appesi ai muri:

“Vogliamo una galleria dove ci saranno alcuni giocatori di diritto come Higuain, Osimhen e Maradona che vantano il titolo di capocannonieri e Zoff che ha il record di imbattibilità” – ha affermato Cosenza.

Proprio qui emerge il colpo di genio: i partenopei avranno voce in capitolo. Cosenza ha annunciato un referendum dove tramite un’app i tifosi potranno scegliere tutte le star e le stelle del Napoli. Non è una scelta calata dall’alto, ma una celebrazione condivisa dei volti che hanno fatto grande la storia azzurra.

Il progetto per Euro 2032 e la struttura

Il cronoprogramma è serrato. Il Comune deve presentare un progetto completo entro il 31 luglio. “Stiamo facendo un percorso legittimo da cui non intendiamo tornare indietro”, ha dichiarato l’assessore, ribadendo che l’opera “parte dall’interno dello stadio che deve funzionare bene finendo con la parte esterna e la copertura”. Una priorità suggerita dalla logica: prima la funzionalità, poi l’estetica.

Sulla copertura, tema sempre delicato per lo stadio partenopeo, Cosenza ha espresso cautela. La struttura attuale in acciaio è “molto resistente”, e spostarla in avanti di 15 metri “non è difficile”. Il dubbio riguarda gli effetti sul campo di gioco:

Quello che vorrei evitare è che qualora si coprisse troppo, ci saranno problemi sul manto erboso”- Una considerazione tecnica che previene soluzioni affrettate.