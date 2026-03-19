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Napoli, si svuota l’infermeria: tre azzurri rientrano dopo la sosta

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Napoli, si svuota l’infermeria: tre azzurri rientrano dopo la sosta
Di Lorenzo in campo per il campionato di Serie A
Giovanni Di Lorenzo in campo per la Serie A 2026

L’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi. Non solo Lobotka, che potrebbe tornare tra i convocati già per il Cagliari, ma anche altri giocatori preziosi per il finale di stagione stanno per rientrare. Secondo ‘Il Mattino’, nel post sosta Antonio Conte potrà riavere tre pedine fondamentali: Vergara, Di Lorenzo e Neres. Un tris che potrebbe cambiar le carte in tavola per la corsa agli obiettivi azzurri, anche se il rientro definitivo si prospetta non per lo scontro diretto contro il Milan.

Il calendario dei rientri: la sosta come svolta

La sosta per le nazionali rappresenta il momento giusto per recuperare i giocatori infortunati. Vergara, Di Lorenzo e David Neres dovrebbero tornare a disposizione a inizio aprile. Il rientro in campo per questi tre potrebbe concretizzarsi nel weekend dopo Pasqua, quando il Napoli affronterà il Parma. Una tempistica che esclude il big match col Milan, probabilmente troppo presto per un rientro pieno della forma atletica necessaria.

La situazione si fa ancora più interessante se consideriamo il recupero di Lobotka, che potrebbe già essere convocato per la gara di Cagliari. Il centrocampista slovacco rappresenta una colonna portante della mediana partenopea, e il suo ritorno potrebbe rinforzare notevolmente il gioco di Conte già nelle prossime settimane.

Il retroscena su Vergara e la Nazionale
Antonio Vergara in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Rrahmani resta ai box: ancora un mese e mezzo di attesa

Non tutto è rose e fiori nell’infermeria azzurra. Amir Rrahmani rimarrà ancora fermo ai box per circa un mese e mezzo. L’ex difensore dell’Hellas Verona rappresenta un elemento importante nella difesa partenopea, ma dovrà attendere ancora prima di tornare in campo. La sua assenza si protrae quindi ben oltre la sosta nazionale, creando un’assenza significativa nel reparto difensivo.

Insomma, se da un lato Conte vede la luce in fondo al tunnel, dall’altro deve fare i conti con uno stop prolungato del difensore. Un equilibrio complesso per il tecnico salentino, che dovrà gestire le risorse disponibili nei prossimi due mesi decisivi della stagione. Il quadro complessivo resta però decisamente più roseo rispetto alle settimane passate, quando l’infermeria era affollata di assenti importanti.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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