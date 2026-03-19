Galatasaray, operazione riuscita per Lang: il Napoli osserva la situazione

Sospiro di sollievo per Noa Lang. L’attaccante del Galatasaray, di proprietà del Napoli, ha subito un’operazione chirurgica dopo l’infortunio occorso durante la sfida contro il Liverpool in Champions League. Il dito, tagliato in modo particolarmente profondo durante il match, richiedeva l’intervento dei medici. Dalla stanza d’ospedale, Lang ha voluto rassicurare i tifosi e chi lo segue: “L’operazione è andata bene, grazie per tutti i vostri messaggi”. Una comunicazione breve ma significativa, che arriva poche ore dopo il trauma subito in campo.

L’infortunio durante Liverpool-Galatasaray

La serata di Champions League ha regalato momenti di tensione. Durante il Round of 16 tra il Liverpool e il Galatasaray, Lang è rimasto vittima di un taglio al dito che gli esperti hanno definito molto profondo. Non si è trattato di una semplice ferita superficiale, ma di una lesione seria che ha richiesto il ricorso alla sala operatoria. L’esterno offensivo ha subito affidato il caso ai medici, che hanno deciso per l’intervento chirurgico al fine di garantire la corretta guarigione e il ripristino delle funzionalità motorie della mano.

Per gli azzurri, la notizia non riguarda direttamente l’assetto attuale della rosa in campo: Lang è attualmente al Galatasaray. Tuttavia, la proprietà del cartellino rimane in casa Napoli, ragione per cui la società partenopea monitorerà con attenzione le condizioni dell’esterno nei prossimi giorni. Un eventuale prolungamento dei tempi di recupero potrebbe influire sul calciomercato estivo, ma non dovrebbe essere questo il caso.