Cagliari-Napoli, Conte stupisce tutti: McTominay e De Bruyne titolari?

Antonio Conte ha le idee chiare sulla difesa per la sfida di domani a Cagliari. Gli azzurri cercano continuità dopo la vittoria sul Lecce e la visita in Sardegna rappresenta un’occasione per mantenere la pressione su Inter e Milan. La linea dei tre centrali che ha funzionato bene nel weekend potrebbe rimanere intatta, ma non sono mancate le sorprese negli ultimi dettagli tattici. Nel centrocampo arrivano anche novità positive dopo giorni di apprensione.

Beukema confermato, ballottaggio tra i pali

Sam Beukema è il favorito per giocare titolare nella difesa a tre. Il difensore olandese ha consolidato il suo posto accanto a Buongiorno e Olivera nella partita contro il Lecce, dove ha dimostrato solidità e concentrazione. Juan Jesus, reduce da un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla sfida del fine settimana, non è ancora al top della condizione. La difesa azzurra ha reso bene contro i salentini e il tecnico non vuole stravolgere gli equilibri trovati, sperando di trovare un clean sheet che manca da troppo.

Ancora da sciogliere il nodo della porta. Alex Meret ha difeso al meglio nella gara precedente, dimostrando affidabilità nonostante qualche momento di apprensione. Vanja Milinkovic-Savic è stato il portiere di riferimento per buona parte della stagione e potrebbe trovare spazio per mantenere continuità nel rendimento recente. La decisione arriverà probabilmente nelle ultime ore prima del fischio d’inizio.

Napoli-Cagliari, Lobotka torna in gruppo: De Bruyne titolare?

Stanislav Lobotka rappresenta la notizia più incoraggiante della vigilia. Il regista slovacco, fermo per due turni a causa di un sovraccarico muscolare, è rientrato in gruppo negli ultimi giorni. Una riabilitazione rapida che apre scenari importanti per il centrocampo azzurro. Non dovrebbe partire titolare a Cagliari – Conte valuterà con estrema cautela il suo utilizzo – ma la convocazione per la panchina è molto probabile.

Il tecnico salentino stravolge la mediana con la coppia tutta britannica. McTominay ritorna dal 1′ dopo la gestione oculata delle ultime settimane, mentre Gilmour aggiunge fluidità negli ultimi venti metri. Con loro, ci sarà anche Anguissa. La vera novità è però l’impiego di Kevin De Bruyne dal 1′ come trequartista destro. Il belga ha lanciato segnali estremamente positivi nelle ultime uscite e Conte ha deciso di premiare la crescita, anche se il ballottaggio rimane aperto.