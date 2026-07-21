Napoli centenario, indiscrezioni per la festa del 1° agosto: i possibili calciatori coinvolti in città

La società azzurra potrebbe organizzare un evento straordinario per il centenario del club, con alcuni calciatori che potrebbero persino tornare a Napoli il 1° agosto per celebrare i 100 anni.

Di Lorenzo al centenario: il capitano non può mancare

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss, la dirigenza partenopea sta lavorando perché una delegazione dei giocatori più importanti raggiunga la città per la festa.

“Certo non può mancare uno come il capitano dei due scudetti”,

Ha dichiarato il giornalista, riferendosi esplicitamente a Di Lorenzo. L’operazione è descritta come un “blitz veloce”: non si tratta di una trasferta programmata con lunghe permanenze, ma di una presenza rapida e simbolica.

La scelta di coinvolgere il capitano ha un significato preciso. Di Lorenzo rappresenta l’identità vincente degli ultimi successi azzurri e la sua presenza all’1 agosto trasformerebbe la celebrazione da evento amministrativo a momento di connessione emotiva tra club e storia recente. La società sa bene che il pubblico napoletano riconoscerebbe il gesto come un tributo autentico, non una formalità.

Napoli centenario: la delegazione oltre Di Lorenzo

Non sarà soltanto il capitano a presenziare. Alvino ha confermato che altri calciatori rappresentativi sono stati contattati per partecipare al blitz. I nomi specifici non sono stati comunicati, ma l’intento della società è di raccogliere figure che incarnino valori e successi della storia recente del Napoli. La gestione logistica dell’evento richiede coordinamento con gli impegni estivi dei giocatori, ancora in fase di ritiro e preparazione atletica.

La volontà dichiarata dalla dirigenza è di fare “le cose in grande” per il centenario, come confermato da Alvino. Questo significa trasformare una ricorrenza numerica in una celebrazione che coinvolga direttamente i protagonisti del campo, creando un ponte tra passato, presente e futuro del club. L’1 agosto rappresenterà dunque una data cruciale nel calendario azzurro, non solo per gli aspetti istituzionali ma per il messaggio che la società intende trasmettere ai tifosi.

La festa del centenario del Napoli avrà nei giorni seguenti ulteriori momenti di visibilità. L’evento dell’1 agosto segna l’inizio di una celebrazione che accompagnerà il club attraverso l’intera stagione, con il coinvolgimento diretto dei calciatori come elemento distintivo della comunicazione azzurra verso la piazza.