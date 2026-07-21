Ritiro Napoli, l’esubero sta stupendo Allegri: permanenza a sorpresa?

Jesper Lindstrom emerge come rivelazione del ritiro del Napoli a Dimaro, conquistando il pubblico trentino con accelerazioni e dribbling che strappano applausi continuativi durante gli allenamenti estivi. Riflessioni in corso sul suo futuro secondo Il Mattino.

Lindstrom a Dimaro: le giocate che convincono Allegri

L’esterno offensivo danese non si limita a eseguire le indicazioni tattiche. Ogni tocco di palla, ogni accelerazione, ogni tentativo di dribbling viene accolto con ovazioni dal pubblico sempre più numeroso. Lindstrom cerca costantemente il colpo a effetto, il passaggio geniale, l’azione che rompe gli schemi. Un’attitudine che contrasta nettamente con il calcio calcolato e prevedibile: i tifosi rispondono con entusiasmo a questa ricerca continua di qualità e personalità in campo.

L’atteggiamento del giocatore è quello di chi si diverte sul rettangolo verde. Non c’è timore nel tentare l’uno contro uno, nel provare la giocata difficile, nel prendersi responsabilità offensiva. Questa personalità tecnica rappresenta esattamente quello che serve a una squadra chiamata a tornare protagonista dopo una stagione deludente.

Jesper Lindstrom in azione durante l’allenamento del Napoli a Dimaro

Allegri osserva Lindstrom: primo verdetto positivo

Il tecnico livornese segue attentamente le prestazioni del danese durante i lavori di Dimaro. Lindstrom sta dimostrando in pochi allenamenti estivi di possedere qualità diverse rispetto al resto della rosa: rapidità, tecnica superiore, capacità di creare superiorità numerica negli spazi stretti. Allegri riconosce subito quando un giocatore ha le caratteristiche per fare la differenza. La prima impressione è più che positiva.

Resta una domanda concreta: riuscirà Lindstrom a mantenere questi livelli a tal punto da strappare una conferma? La fase di ritiro è sempre generosa con i talenti offensivi. Il vero test arriverà a settembre, quando inizieranno le competizioni ufficiali e le difese avversarie alzeranno il livello di attenzione. Per ora, l’opzione più probabile resta un addio, ma non si può escludere totalmente lo scenario di una permanenza qualora le prime impressioni positive convincano ancora di più Allegri.

Le prossime amichevoli estive a Dimaro e oltre daranno ulteriori indicazioni sul suo adattamento tattico e sulla possibilità di permanenza. Lindstrom non è solo una rivelazione del ritiro: è il primo concreto segnale che il Napoli di Allegri possiede gli strumenti offensivi per tornare subito competitivo, al di là delle mosse di calciomercato.