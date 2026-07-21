Clamoroso Napoli, altro colpo di scena in difesa: salta il possibile affare!

Andrea Natali non approda a Napoli: il difensore centrale classe 2008 ha scelto l’AZ Alkmaar e il trasferimento definitivo in Olanda, chiudendo così la pista azzurra.

Natali all’AZ Alkmaar: addio alla Serie A

La trattativa tra il Napoli e il giovane difensore centrale si è definitivamente arenata. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, Andrea Natali ha preferito restare all’estero e trasferirsi in Olanda, dove ritroverà l’AZ Alkmaar con cui ha già un passato. L’operazione si concretizza a titolo definitivo, non tramite prestito, segnando una scelta consapevole del classe 2008 di continuare la propria crescita nel campionato olandese piuttosto che affrontare la Serie A.

Gli azzurri avevano monitorato il profilo del centrale nelle ultime settimane, inserendosi nella corsa per le sue prestazioni difensive. Anche il Cagliari aveva manifestato interesse, ma entrambi i club italiani sono stati superati dall’offerta concreta dell’AZ Alkmaar. Per Natali, il ritorno ai Paesi Bassi rappresenta una continuità progettuale: il club olandese ha deciso di puntare sulla permanenza del difensore, garantendogli stabilità e minutaggio.

Andrea Natali in azione con la nazionale italiana U20

Mercato Napoli: quale alternativa al centrale?

Quale soluzione difensiva cercherà ora il calciomercato Napoli? La perdita di questa opportunità costringe la dirigenza azzurra a valutare altri profili per il pacchetto difensivo. Natali rappresentava un prospetto giovane e già formato, capace di inserirsi rapidamente nella rosa. La scelta del classe 2008 di continuare il percorso in Olanda, piuttosto che rischiare in Italia, riflette una valutazione tattica del ragazzo e del suo staff tecnico sulla tempistica ideale per il salto di categoria.

Il calciomercato Napoli prosegue con altre priorità in difesa, mentre Natali inizia la sua nuova avventura all’AZ Alkmaar in questa sessione estiva.