De Bruyne, dall’Equipe nessun dubbio: gli agenti hanno già deciso il futuro

Kevin De Bruyne dovrebbe salutare il Napoli dopo una sola stagione. Secondo L’Équipe, il centrocampista belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City nell’estate 2025, lascerà gli azzurri al termine della stagione corrente nonostante abbia ancora un anno di contratto.

De Bruyne e il Napoli: addio già deciso dopo dodici mesi

L’avventura del giocatore in Serie A si conclude dunque in anticipo. Con 21 presenze complessive, De Bruyne ha messo a segno 5 gol e 4 assist, numeri che potrebbero sembrare rispettabili sulla carta ma che, per l’importanza del giocatore e il suo cartellino, non hanno convinto la dirigenza partenopea a proseguire il rapporto.

Gli agenti di De Bruyne sarebbero già al lavoro per individuare una nuova destinazione. Il Napoli perderebbe così uno dei profili più esperti della rosa, liberando però risorse economiche che la dirigenza potrà reinvestire in altre aree del campo.

Dove andrà De Bruyne: la situazione sul mercato

Le opzioni per il futuro del giocatore rimangono limitate. Alcuni club turchi hanno manifestato interesse verso De Bruyne, anche se finora nessuno ha presentato un’offerta concreta sulla scrivania del Napoli. L’Arabia Saudita resta un’ipotesi praticabile, sebbene il mercato saudita stia virando verso profili più giovani rispetto al trentacinquenne belga. I grandi club europei non rappresentano un’opzione realistica data l’età avanzata del centrocampista.

La situazione di De Bruyne fotografa un momento difficile per il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Mentre la società lavora per rinforzare la rosa con innesti mirati, deve contemporaneamente gestire l’uscita di una ventina di giocatori, tra cui uno dei big che non ha risposto alle aspettative. Il belga potrebbe lasciare Napoli dopo aver raccolto statistiche discrete ma in assenza della continuità necessaria per incidere realmente in Italia.