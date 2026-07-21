Meret, arriva l’annuncio in diretta: “Futuro al Napoli? Vi svelo tutto”

Alex Meret commenta l’ipotesi di una permanenza al Napoli e risponde alle voci di mercato: la fiducia dell’ambiente rappresenta lo stimolo principale per proseguire con gli azzurri nella nuova stagione.

Meret e il rinnovo di fiducia: “Sono carico e voglio restare”

Dal ritiro di Dimaro il portiere ha ribadito senza ambiguità il proprio impegno verso il club partenopeo.

“Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti”.

Queste le parole di Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. L’estremo difensore non lascia spazi a interpretazioni: la permanenza non è una semplice opzione, ma una scelta consapevole legata direttamente al clima che respira intorno a sé.

La dichiarazione arriva in un momento di transizione importante per il Napoli. L’arrivo di un nuovo allenatore come Allegri genera naturalmente interrogativi sui ruoli e sulle gerarchie. Meret non sceglie di attendere, bensì di alzare la mano subito: la fiducia ricevuta dall’ambiente costituisce per lui il fondamento su cui costruire il prossimo capitolo azzurro. Questo atteggiamento contrasta con i rumors di mercato che periodicamente coinvolgono i portieri di Serie A, Milinkovic-Savic compreso.

Cosa significa la fiducia di Allegri per il futuro di Meret?

La certezza tattica e il riconoscimento tecnico sono gli elementi che trattengono il portiere. Nel calcio moderno dove il portiere la fiducia dell’allenatore diventa decisiva. Meret ha dimostrato di possedere le qualità richieste da questo nuovo calcio, e la continuità rappresenta l’unico modo per svilupparle ulteriormente.

La scelta di Meret di parlare pubblicamente della propria permanenza al Napoli durante il ritiro rappresenta un segnale diretto ai tifosi e alla società. Non c’è attesa, non c’è prudenza diplomatica: esiste soltanto la volontà di proseguire il percorso iniziato. Gli azzurri, dal canto loro, hanno dimostrato di credere nel portiere, e questa reciproca fiducia genera lo scenario più stabile possibile per affrontare le sfide della stagione 2026-27 con serenità e continuità.