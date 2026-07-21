Napoli a Dimaro: due azzurri sono out, i dettagli dal ritiro

Alisson Santos e Leonardo Spinazzola non hanno partecipato all’allenamento mattutino del Napoli al quinto giorno di ritiro a Dimaro. L’esterno brasiliano non ha preso parte alla seduta mattutina dopo uno scontro nella partitella di ieri.

Alisson Santos: lo scontro che lo tiene fuori

Il brasiliano ha accusato il colpo durante l’esercitazione tattica della giornata precedente. Per precauzione, lo staff tecnico ha deciso di escluderlo dalla seduta odierna. La scelta mira a evitare aggravamenti prima della prima amichevole estiva contro l’Arezzo, in programma nei prossimi giorni.

Le condizioni di Alisson Santos saranno rivalutate nelle prossime ore. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di recupero, ma l’assenza dalla seduta mattutina suggerisce una situazione che richiede monitoraggio costante. Domani potrebbe essere il primo test per il rientro in gruppo.

Spinazzola continua il percorso personalizzato a Dimaro

Leonardo Spinazzola prosegue il suo lavoro di recupero individuale. L’esterno non è ancora disponibile per il gruppo, confermando che il suo rientro procederà gradualmente. La decisione riflette l’approccio cautelativo di Massimiliano Allegri in questa fase iniziale del ritiro.

Intanto gli azzurri proseguono con intensità le esercitazioni tattiche e fisiche sul campo di Dimaro. Allegri sta costruendo gradualmente il lavoro fisico in vista delle prime gare ufficiali della stagione. Il resto del gruppo ha risposto con buona applicazione alle richieste del tecnico, mantenendo un ritmo sostenuto durante il quinto giorno di preparazione a Dimaro.